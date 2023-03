75 tysięcy tabletek przeciwbólowych z zawartością tramadolu próbował bez zezwolenia wywieźć do Szwecji 59-letni Polak. Mężczyznę skontrolowali na terenie terminala promowego w Gdańsku funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Farmaceutyki z zawartością opioidów znalazł w samochodzie 59-latka pies służbowy do wykrywania narkotyków.

/ Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku /

Działania przeprowadzili wspólnie funkcjonariusze z Wydziału Operacyjno-Śledczego MOSG i placówki straży granicznej w Gdańsku. 59-latek został zatrzymany chwilę przed tym, jak chciał wjechać na prom.

Pies służbowy wskazał, że w samochodzie mężczyzny mogą znajdować się narkotyki. Strażnicy graniczni ujawnili tam kartony, a w nich 1,5 tys. oryginalnych opakowań leku.

Wartość zatrzymanych farmaceutyków szacuje się na ok. 100 tys. zł. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że mieszkaniec województwa małopolskiego objęty jest zakazem opuszczania kraju.

Mężczyźnie zarzucono przechowywanie w celu wprowadzenia do obrotu bez zezwolenia produktów leczniczych. Jest to zagrożone karą do 2 lat więzienia.

Sprawa jest rozwojowa.