W Trójmieście obowiązują dziś alerty IMGW ostrzegające przed mrozami. W nocy temperatura może sięgać nawet -18 stopni. Strażnicy miejscy apelują, by w tym okresie być szczególnie wyczulonym na osoby bezdomne. Od naszej reakcji często zależy ich życie i bezpieczeństwo. Ważne, żeby pomagać rozsądnie.

/ Straż Miejska w Gdańsku / Materiały prasowe

Od listopada strażnicy miejscy z Gdańska 854 razy sprawdzali miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bez dachu nad głową. Wraz ze spadkiem temperatury, rośnie częstotliwość takich patroli.

Jeśli zauważymy osobę, która jest skulona, trzęsie się z zimna, ale też jeśli zauważymy gdzieś jakieś dzikie koczowisko czy rozbite namioty gdzieś na uboczu. Już można dawać nam taki sygnał, czy też do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Tam pojawią się pracownicy socjalni, czy gdańscy strażnicy miejscy i sprawdzą, czy te osoby nie potrzebują pomocy. Do tego przedstawią im gdzie tę pomoc mogą znaleźć - mówi RMF FM Robert Kacprzak ze straży miejskiej w Gdańsku.

Osoby, które mieszkają na ulicy w tak mroźne dni jakie ostatnio panują na Pomorzu mogą bardzo szybko zapaść w hipotermie. W takim przypadku zawsze wzywane jest pogotowie ratunkowe. Jak przyznaje Kacprzak, takie sytuacje niestety miały miejsce.

Podczas interwencji strażnicy spotkali 182 osoby, w 70 przypadkach skorzystały z pomocy i zostały przewiezione do noclegowni czy do pogotowia socjalnego. Jak przyznają strażnicy, regularnie odwiedzają osoby, które się nie zdecydowały i próbują nakłonić do przyjęcia oferowanej pomocy.

Osoby kryzysie bezdomności odmawiają przyjęcia tej pomocy często powodem jest np. chociażby alkohol, bo w schroniskach czy w noclegowni jest zakaz spożywania alkoholu. I w tym momencie te osoby nie chcą skorzystać z tego typu oferty, ale też musimy pamiętać o tym, żeby pomagać mądrze. Jeżeli osoba w kryzysie bezdomności otrzymuje od okolicznych mieszkańców ciepłe posiłki czy napoje. Ci mieszkańcy utwierdzają tę osobę w tym przekonaniu, żeby na tej ulicy zostać i nie skorzystać z oferty instytucji pomocowych ­- zaznacza Kacprzak.

Strażnicy współpracują w tym zakresie m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta, policją oraz streetworkerami. W oparciu o wiedzę posiadaną przez wszystkich zaangażowanych w działania, na bieżąco aktualizowana jest gdańska mapa miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności.

Informacje o osobach w kryzysie bezdomności, przebywających w miejscach niemieszkalnych można przekazywać do:

- Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR w Gdańsku tel. 58/522 38 20,

- Straży Miejskiej w Gdańsku, tel. 986,

- Policji, tel. 112.