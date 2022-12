W pobliżu węzła Strzebielino oficjalnie otwarto Trasę Kaszubską, czyli odcinek drogi ekspresowej S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią. Warta ponad 2 mld zł inwestycja znacznie skróci podróż z Trójmiasta w kierunku Słupska.

Otwarcie Trasy Kaszubskiej / Adam Warżawa / PAP

Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił, że otwarcie Trasy Kaszubskiej to drogowa rewolucja dla Pomorza.

Dla Słupska i Lęborka to oznacza, że do Trójmiasta będzie się jechało co najmniej 30 minut szybciej, a tak naprawdę uwzględniając te korki, które wszyscy doskonale znają, ok. 50 minut szybciej. To jest zasadnicza zmiana - mówił.

Dodawał, że w tych miejscach, przez które przechodzi droga ekspresowa S6, powstaną nowe miejsca pracy, będą lepsze oferty płacy, ale przede wszystkim zwiększy się komfort dojazdu do miejscowości i komunikacji pomiędzy tymi gminami.

Nowa trasa wpłynie na komfort poruszania się po województwie pomorskim. Kierowcy, jadący między Bożepolem Wielkim a Gdynią, pokonają tę trasę w ok. 25 zamiast dotychczasowych 75 minut.

Trasa Kaszubska, czyli fragment drogi ekspresowej S6, ma ponad 40 km długości. Pozwala na ominięcie Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa na trasie łączącej Trójmiasto ze Szczecinem.

Umowy na realizację pozostałych odcinków S6 w województwie pomorskim, łącznie z obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej, zostały podpisane w ubiegłym roku. Zakończenie realizacji tych fragmentów planowane jest w 2025 roku.