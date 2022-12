Święty Mikołaj - w którego rolę wcielił się aktor Tadeusz Chudecki - odwiedził dzieci w Szpitalach Pomorskich. Wyjątkowego gościa witali mali pacjenci przebywający na oddziałach: pediatrycznych i chirurgii dziecięcej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni oraz w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie.

Przedświąteczne rozdawanie prezentów to już tradycja. W tym roku w rolę świętego Mikołaja wcielił się - znany między innymi z serialu "M jak Miłość" czy "48h. Zaginieni" - aktor Tadeusz Chudecki, który przemierzał szpitalne korytarze z workiem pełnym zabawek.

Dzieci się cieszą. Zobaczyć uśmiech na twarzy dziecka, które cierpi, jest podłączone do kroplówki, to jest coś niebywałego. I dlatego tutaj jestem. Są małe dzieci i trochę większe. One cieszą się, że Mikołaj o nich nie zapomniał - mówi aktor Tadeusz Chudecki w rozmowie z Sylwią Kwiatkowską Łaźniak z RMF Maxx.

Spotkanie było możliwe dzięki współpracy Szpitali Pomorskich z Fundacją "Przemek Dzieciom".

Przekazujemy jak zawsze zabawki: maskotki, lalki, puzzle, gry. Dzieci chociaż na chwilę mogą zapomnieć o badaniach, lekarzach. To główny powód naszej wizyty w szpitalach - dodaje Przemek Szaliński z Fundacji "Przemek Dzieciom".

Szpitale Pomorskie współpracują z Fundacją "Przemek Dzieciom" od 2016 roku. Akcja ma na celu wywołanie uśmiechu u dzieci, które spędzają dni, a czasem całe miesiące na oddziałach pediatrycznych, czy chirurgii dziecięcej.