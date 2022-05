Kartuska policja zabezpieczyła karabinek pneumatyczny, z którego na placu zabaw miał strzelać 14-latek. Poszkodowany został 12-latek. Jak przekazała oficer prasowa policji w Kartuzach Aldona Domaszk, do zdarzenia doszło w środę przy ul. Księżycowej w Baninie na Pomorzu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W tym dniu, w komendzie stawiła się 45-letnia kobieta i złożyła zawiadomienie, z którego wynikało, że nieznana osoba najprawdopodobniej strzelała z karabinka pneumatycznego do jej 12-letniego syna - mówi oficer prasowa policji w Kartuzach Aldona Domaszk.

Dodała, że po zgłoszeniu funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring z miejsca zdarzenia, przesłuchali świadków i ustalili tożsamość osoby strzelającej. Okazał się nim 14-latek.



Mundurowi zabezpieczyli również broń pneumatyczną - podkreśliła oficer prasowa.



O sprawie jako pierwszy napisał portal expresskaszubski.pl, do którego zgłosił się świadek zdarzenia. Według jego relacji, po postrzale na ciele 12-latka, mimo kilku warstw ubrań, były widoczne ślady. Na czole powstał guz i krwiak - wskazywał świadek. Dodał, że innemu chłopcu, który stał przy postrzelonym 12-latku, udało się "uniknąć trafień".



Sprawą 14-latka zajął się Wydział do spraw Nieletnich i Patologii policji w Kartuzach. Zebrane materiały zostaną przekazane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kartuzach - podkreśliła Domaszk.



W Polsce na zakup karabinka pneumatycznego nie jest potrzebne pozwolenie.