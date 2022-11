Tory Pomorskiej Kolei Metropolitalnej już nie dla PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Przez najbliższe lata przewoźnik nie będzie obsługiwał połączeń między Trójmiastem, a Kościerzyną i Kartuzami. Przetarg wygrała spółka Polregio, SKM-ka nawet w nim nie wystartowała.

Pociąg SKM - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O rozstrzygnięciu przetargu na przewozy na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej poinformował dziś Michał Piotrowski z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Postępowanie dotyczyło obsługi przez najbliższe 4 lata połączeń na liniach: Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Port Lotniczy - Gdańsk Osowa - Gdynia Główna, Kościerzyna - Gdynia Główna, Kościerzyna - Gdańsk Wrzeszcz/Gdynia Główna, a także Kartuzy - Gdańsk Wrzeszcz. Wpłynęła w nim tylko oferta firmy POLREGIO S.A., która wykonuje już niektóre połączenia na liniach PKM. Spółka zaproponowała kwotę prawie 188 mln złotych. Była ona o 11 milionów złotych niższa, niż zarezerwowana przez władze województwa środki na ten cel.

W związku z tym we wtorek 15 listopada Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o zatwierdzeniu wyniku tego postępowania. Spółka POLREGIO S.A. w okresie od 11.12.2022 do 12.12.2026 będzie wykonywała przewozy, natomiast Województwo Pomorskie udostępni spółce POLREGIO S.A. do tego celu tabor kolejowy w ilości 13 sztuk, 8 sztuk pojazdów trójczłonowych i 5 pojazdów dwuczłonowych, na podstawie umowy dzierżawy - poinformował Michał Piotrowski z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Jak dodał umowa, która będzie podpisana z nowo wybranym przewoźnikiem przewiduje uruchamianie 82 pociągów w weekendy i święta oraz 97 w dni powszednie. Mniej więcej tyle samo, ile przewidywały poprzednie umowy.

Co może zaskakiwać, swojej oferty w przetargu nie złożyła PKP Szybka Kolej Miejska, która od początku uruchomienia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, czyli od 2015 roku, obsługiwała połączenia na tych liniach. To nie była łatwa decyzja. Pierwsze pociągi SKM z Gdańska Wrzeszcza do Gdyni Głównej przez Gdańsk Port Lotniczy ruszyły 1 września 2015 r., a kolejne, tym razem do Kartuz, pojechały w październiku 2015 r. Obsługę pociągów do i z Kościerzyny nasza spółka rozpoczęła w grudniu 2015 r. Od tamtej pory nieprzerwanie wozimy pasażerów pomiędzy Trójmiastem a Kartuzami i Kościerzyną. Chcieliśmy być nadal obecni na PKM. Niecierpliwie czekaliśmy na ogłoszenie przetargu na obsługę tych połączeń, gdyż obecna umowa przewozowa kończy się z dniem 10 grudnia tego roku - napisał w przesłanym RMF FM oświadczeniu Tomasz Złotoś, rzecznik PKP SKM w Trójmieście. W obszernym piśmie opisał dlaczego spółka nie zdecydowała się na start w przetargu. Władzom województwa pomorskiego zarzucił zwlekanie z rozpoczęciem całej procedury, która utrudniać miała spółce złożenie konkurencyjnej oferty, szereg błędów i brak profesjonalizmu.

PKP SKM jest spółką, w której większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa. PKP ma w niej blisko 67% udziałów, pozostałe należą do samorządów: Województwa Pomorskiego, Trójmiasta i ościennych gmin.

Całe oświadczenie PKP SKM w Trójmieście w tej sprawie

Od 11 grudnia tego roku spółka PKP SKM w Trójmieście przestanie obsługiwać linie kolejowe umownie określane jako system Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). To nie była łatwa decyzja. Pierwsze pociągi SKM z Gdańska Wrzeszcza do Gdyni Głównej przez Gdańsk Port Lotniczy ruszyły 1 września 2015 r., a kolejne, tym razem do Kartuz, pojechały w październiku 2015 r.. Obsługę pociągów do i z Kościerzyny nasza spółka rozpoczęła w grudniu 2015 r. Od tamtej pory nieprzerwanie wozimy pasażerów pomiędzy Trójmiastem a Kartuzami i Kościerzyną. Chcieliśmy być nadal obecni na PKM. Niecierpliwie czekaliśmy na ogłoszenie przetargu na obsługę tych połączeń, gdyż obecna umowa przewozowa kończy się z dniem 10 grudnia tego roku.

Niestety, Władze Województwa Pomorskiego, tj. Urząd Marszałkowski zwlekały z jego ogłoszeniem aż do 14 września br. Po ogłoszeniu przetargu okazało się, że zapisy dokumentacji przetargowej były bardzo niekorzystne dla przewoźników i do tego stopnie nieprecyzyjne, że praktycznie uniemożliwiały skalkulowanie ceny za usługę przewozową. Skutek - odwołania złożone przez 3 potencjalnych przewoźników kolejowych do Krajowej Izby Odwoławczej, ale zanim KIO zdążyło je rozpatrzyć, organizator przetargu ... sam unieważnił ten przetarg, tłumacząc to kwestiami formalno-prawnymi. Mówiąc wprost - osoby odpowiedzialne za organizację tego przetargu popełniły błąd, stosując niewłaściwą procedurę przetargową. A czas uciekał. Spółka zwracała uwagę władzom województwa pomorskiego na fakt, że zostało go zbyt mało, aby przewoźnicy mieli wystarczająco czasu na właściwe przygotowanie się do obsługi pociągów, ale też i zabezpieczenie właściwej liczby pojazdów, których na PKM-ce - delikatnie rzecz ujmując - nigdy nie było za wiele.

Liczyliśmy, że kolejny przetarg będzie już przygotowany profesjonalnie. Tymczasem po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową okazało się, że poprzednie kontrowersyjne zapisy, na które przewoźnicy zwracali uwagę, w zdecydowanej większości pozostały, a do tego pojawiły się nowe, które świadczyły o tym, że został on przygotowany jeszcze bardziej nieudolnie niż poprzedni.

Nasza spółka wysłała o około 100 zastrzeżeń, pytań i sugestii, z których tylko nieliczne zostały uwzględnione. Głównie te, w których wytknęliśmy ewidentne błędy w cenach biletów oraz zapisanie w przyszłej umowie przewozowej biletów, których w Taryfie Pomorskiej w ogóle nie ma (bilety kwartalne). Urzędnicy nie potrafili nawet podać prawidłowo jednego z najważniejszych kryteriów przetargu, czyli wielkości planowanej pracy eksploatacyjnej, która wpływa bezpośrednio na planowanie zatrudnienia oraz liczbę potrzebnych pojazdów. Inne kontrowersyjne zapisy dokumentacji przetargowej to m.in. niejasne zasady wypłaty rekompensaty (wynagrodzenia przewoźnika) oraz jej waloryzacji, rozbudowany katalog kar, czy możliwość wypowiedzenia umowy przewoźnikowi po kilku przewinieniach (urzędnicy nie doprecyzowali jakie to przewinienia). To tylko niektóre z naszych zastrzeżeń, które zgłosiliśmy organizatorowi przetargu. Niestety, większość została skwitowana stwierdzeniem - "zamawiający nie przewiduje zmiany tego zapisu...".

Co więcej - Urząd Marszałkowski planuje użyczyć przewoźnikowi tabor, którego jest właścicielem, a o dodatkowe, niezbędne do właściwej realizacji rozkładu pojazdy, ma się zatroszczyć sam przewoźnik. Należy pamiętać, że 10 autobusów szynowych należących do Województwa użytkowanych obecnie przez PKP SKM na liniach PKM, w przeciągu najbliższych kilkunastu miesięcy będzie wymagało napraw czwartego poziomu utrzymania, które wyłączą każdy z nich z użytkowania na 2-3 miesiące. Naprawy te będą się kumulowały, ponieważ pojazdy mają ten sam rok produkcji i podobny przebieg. Tymczasem szynobusów do wynajęcia na polskim rynku jest bardzo mało, o czym kilka dni temu przekonała się spółka POLREGIO, która także obsługuje linie PKM. Po otwarciu ofert w ogłoszonym przez tę spółkę przetargu na dzierżawę 9 szynobusów okazało się, że wpłynęła jedna oferta, ale znacznie przekraczająca kosztorys zamawiającego, ponadto jedyny oferent zaoferował tylko 6 pojazdów .

No ale, jak już wspomnieliśmy, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego uznał, że pozyskanie dodatkowego taboru to zmartwienie przewoźnika. Warto przy tym zaznaczyć, że takie warunki postawione przez województwo pomorskie stawiają w uprzywilejowanej pozycji dużych przewoźników, obsługujących większą siatkę połączeń. Taki przewoźnik ma zdecydowanie większe możliwości w dysponowaniu pojazdami. Może np. te bardziej pojemne wykorzystywać na najbardziej obleganych liniach, a te mniejsze wysyłać na szlaki, na których nie ma tak dużych potoków pasażerskich. Nasza spółka działa jedynie w Pomorskiem, więc nasze możliwości w tym zakresie są bardzo ograniczone.

Ponadto Organizator Przewozów (UMWP) wymagał zatrudnienia przez przewoźnika na umowę o pracę osób bezpośrednio wykonujących czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdów - m.in. maszynistów i kierowników pociągów. To fachowcy, którzy przy tak dużym wzroście przewozów są rozchwytywani. Można oczywiście próbować ich "podkupić" z innej firmy, ale to wymaga czasu. Policzmy - mamy połowę listopada, a nowy przewoźnik musi zacząć obsługę PKM od 11 grudnia. Czas wypowiedzenia umowy o pracę to zazwyczaj 3 miesiące. Umowa zlecenie? Nie wchodzi w grę, bo Organizator Przewozów, czyli Urząd Marszałkowski wykluczył taką możliwość. Wynajęcie podwykonawcy? Organizator uznał, że podwykonawca może wykonać nie więcej niż 10 procent zamówienia, co praktycznie eliminuje sens takiego rozwiązania.

Biorąc powyższe pod uwagę, nasza spółka ostatecznie nie zdecydowała się na złożenie oferty na obsługę linii PKM. Bardzo dziękujemy osobom i instytucjom z którymi do tej pory współpracowaliśmy przy obsłudze tych połączeń. Zwycięzcy przetargu życzymy samych udanych kursów, dużo szczęścia i powodzenia.

Podkreślamy - w związku z tą sytuacją nie przewidujemy restrukturyzacji zatrudnienia. Co więcej, mając na uwadze potrzeby kadrowe PKP SKM w kolejnych latach, nie rezygnujemy z kursu na maszynistów, który ma się rozpocząć w grudniu tego roku.