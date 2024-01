Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym mrozem dla części województwa pomorskiego. Dziś w nocy temperatura może spaść do minus 17 stopni Celsjusza.

Zdjęcie ilustracyjne / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Żółty alarm został wydany dla powiatów - kwidzyńskiego, sztumskiego, malborskiego, gdańskiego, Gdańska, tczewskiego, starogardzkiego, kościerskiego i kartuskiego.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia (żółty alarm) przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne.

Synoptycy prognozują temperaturę minimalną w nocy od minus 17 stopni C do minus 14 stopni C. Temperatura maksymalna w dzień będzie wynosić od minus 12 stopni C do minus 9 stopni C.

Ostrzeżenie obowiązuje w niedzielę od godziny 21 do wtorku do godziny 8 rano.