W ramach 8. Gdańskiego Tygodnia Demokracji zaplanowano m.in. dyskusje, warsztaty, spotkania i wykłady działaczy społecznych w obszarze demokracji, wolności słowa i praw człowieka. Do tego - miłośnicy czytelnictwa mogą od dziś do niedzieli odwiedzać Targi Książki. Sercem wydarzeń jest Europejskie Centrum Solidarności.

/ Materiały prasowe

Pierwsza edycja Gdańskiego Tygodnia Demokracji odbyła się we wrześniu 2016 roku z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza - przypomina Aleksandra Dulkiewicz. Dlaczego chcemy nadal zajmować się demokracją? To właśnie idealny moment, by wychowywać kolejne pokolenia, które będą czujne na wszelkie przejawy jej zagrożeń - mówi prezydent Gdańska.

Od poniedziałku 16 września GTD skupi się na pracy i współpracy z młodymi ludźmi. To wszystko wplata się w program Gdańskich Lekcji Obywatelskich. W tym roku poszerzamy program lekcji o moduł poświęcony Europie. Zachęciły nas do tego nie tylko wybory, które odbyły się w czerwcu, ale także to, że od 1 stycznia, przez pierwszą połowę roku 2025 Polska będzie przewodziła Radzie Unii Europejskiej. Z tej okazji naszym gościem będzie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, podsekretarz stanu w pionie ds. Unii Europejskiej, która odpowiada za przygotowanie polskiej prezydencji - dodaje Dulkiewicz.





Gdańskie Targi Książki, które są częścią wydarzenia zaplanowano w dniach 13-15 września w Europejskim Centrum Solidarności. W ubiegłym roku odwiedziło je 46 tys. osób.

Organizujemy nie tylko targi i prezentacje wydawnictw i wystawców, ale też szereg spotkań. W tym roku zaplanowaliśmy 70 spotkań i ofertę zarówno dla młodzieży, pasjonatów historii czy rodzin z dziećmi - mówi Jakub Kufel, kierownik Działu Naukowego i Biblioteki ECS. Nieprzypadkowo łączymy targi z Tygodniem Demokracji. Naszym zdaniem czytelnictwo, wspieranie czytelnictwa, budowania takiego kapitału wśród młodzieży czy osób dorosłych wspiera kulturę demokratyczną. Zarówno w okresie PRL mieliśmy świadomość, że osoby, które czytały książki miały większą świadomość i zmieniały system polityczny - podkreśla Jakub Kufel, kierownik Działu Naukowego i Biblioteki ECS.

Wydarzenia Gdańskiego Tygodnia Demokracji, które będą odbywały się w dniach 16-18 września są zamknięte dla publiczności. Zaplanowano jednak transmisje spotkań na portalu gdansk.pl.



Program znajdzicie tutaj .