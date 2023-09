Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów w związku z pogrzebem strażaków, którzy w ostatni piątek zginęli w wypadku w Żukowie (Pomorskie). W środę na trasach będą czuwać policjanci, którzy w razie dużych utrudnień w ruchu będą kierować na objazdy - podała pomorska policja.

Miejsce zderzenia samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej z samochodem ciężarowym w Żukowie / Adam Warżawa / PAP

Jak przekazała rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku kom. Karina Kamińska, w środę od godziny 11 w Żukowie z uwagi na pogrzeb tragicznie zmarłych druhów z OSP mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów.



Mowa przede wszystkim o odcinku między kościołem parafii Miłosierdzia Bożego przy ul. Siostry Faustyny w Żukowie, skąd wyruszy kondukt żałobny, a cmentarzem parafialnym przy ul. 3 maja. W związku z tym od godziny 11 kierowcom pojazdów ciężarowych, jadącym trasą Chwaszczyno - Kościerzyna (droga krajowa nr 20) zalecamy, aby kierowali się na drogę prowadzącą przez Miszewo - Przodkowo - Kartuzy - Egiertowo - poinformowała.

Kierowcy mogą omijać Żukowo

Kierowcom jadącym trasą Gdańsk - Kartuzy sugerujemy, aby omijali Żukowo i kierowali się w stronę Leźna - Pępowa - Miszewa - Przodkowa. Natomiast kierowcom korzystającym z trasy Gdańsk - Kościerzyna sugerujemy objazd przez Leźno - Pępowo - Miszewo - Przodkowo - Kartuzy - Egiertowo. Kierowcom samochodów osobowych zalecamy objazd przez drogi powiatowe i gminne z wyłączeniem drogi krajowej nr 20 - dodała kom. Karina Kamińska.



Podkreśliła, że na trasach będą czuwać policjanci, którzy w razie dużych utrudnień w ruchu będą kierować na objazdy. Prosimy o stosowanie się do poleceń policjantów, którzy w przypadku znacznych utrudnień będą kierowali ruchem - podała oficer prasowa.



Policja zaleca uczestnikom uroczystości pogrzebowych korzystanie z parkingu przy ul. Książąt Pomorskich w Żukowie.

Pogrzeb druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie

Na stronie OSP Żukowo na Facebooku poinformowano, że "ostatnie pożegnanie naszych druhów, przyjaciół, Karoliny i Łukasza odbędzie się w środę 20 września o godzinie 11.00 w Kościele, Parafii Miłosierdzia Bożego w Żukowie ul. Faustyny 1".