Chwile grozy w powiecie tczewskim na Pomorzu. 42-latek podczas awantury domowej wsiadł do koparko-ładowarki i wjechał nią w budynek jednorodzinny, przez co doprowadził do zawalenia się domu. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala.

42-latek został zatrzymany przez policję / Policja Pomorska / Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę na terenie jednej z posesji w powiecie tczewskim (woj. pomorskie). Zniszczył dom podczas awantury Według ustaleń policji, 42-letni mężczyzna - jak informują mundurowi - "w wyniku silnego wzburzenia podczas awantury domowej" przy użyciu koparko-ładowarki uszkodził jeden z samochodów zaparkowanych na posesji. Następnie wjechał w dom, powodując zawalenie się części budynku na inne stojące tam auto. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Policyjne badanie alkomatem wskazało, że 42-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Pobrano także jego krew do badań. Na miejsce wezwano Inspektora Nadzoru Budowlanego, który zezwolił na dalsze użytkowanie budynku. Straty oszacowano na 64 tysiące złotych. Co grozi 42-latkowi? W czwartek 42-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące znęcania się oraz zniszczenia mienia. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny, a także zakaz zbliżania się i kontaktowania się osobami dotkniętymi przemocą domową. Technik kryminalistyki wykonał oględziny miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych samochodów. Policjanci sporządzili dokumentację niezbędną do założenia "Niebieskiej karty". Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Zobacz również: Wino litrami lało się na jezdnię. Francuzi wściekli na Hiszpanów

