Zapowiadane od dzisiejszego popołudnia utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta, przesunięte na weekend. Dopiero w piątek późnym popołudniem przejazd przez modernizowany węzeł Wielki Kack zostanie zwężony do jednego pasa ruchu w obu kierunkach. To skutek dzisiejszego, porannego paraliżu w Trójmieście.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przypomnijmy, że dziś do g. 5 rano zwężony miał być odcinek obwodnicy na węźle Wielki Kack w Gdyni, na trasie w kierunku Gdańska. Wykonawca prac - firma PolAqua - mimo zapowiedzi nie opuścił placu budowy na czas i Trójmiasto stanęło w wielokilometrowych korkach. To był kolejny taki paraliż w ciągu kilku tygodni, gdy utrudnienia na tej kluczowej dla regionu trasie, wykonawca wprowadza samowolnie, wbrew wcześniejszym ustaleniom.

Dzisiejsze, bardzo poważne utrudnienia w ruchu były spowodowane przez wykonawcę prac. Miał naszą zgodę na prowadzenie prac budowlanych wyłącznie do 5 rano. Wykonawca tłumaczył to awariami sprzętu. Z tego względu to się przedłużyło, aż do godziny 8 - mówi RMF FM Piotr Michalski, rzecznik gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ani kierowcy w Trójmieście, ani media, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że prace skończą się przed godziną 5, nie otrzymały informacji o przedłużeniu utrudnień.

O g. 6 rano punkt informacji drogowej GDDKiA rozesłał do użytkowników swojego serwisu komunikat o dobrej sytuacji na drogach regionu.

"Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku informuje o braku utrudnień na drogach krajowych województwa pomorskiego" - czytamy w mailu otrzymanym o poranku, o g. 6.01. W tym czasie korkował się już dojazd do węzła od strony Gdyni-Chyloni, a gorąca linia RMF FM odbierała telefony od zdenerwowanych kierowców.

To błąd pracownika Punktu Informacji Drogowej, który wypuścił taką informację, mimo, że de facto wykonawca nie zszedł z placu budowy i nie było zakończenia tych prac budowalnych - tłumaczy w rozmowie z reporterem RMF FM Piotr Michalski, rzecznik Gdańskiego Oddziału GDDKiA. Przeprasza również kierowców za zaistniałą sytuację.

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY KUBY KAŁUGI Z PIOTREM MICHALSKIM, RZECZNIKIEM ODDZIAŁU GDDKiA W GDAŃSKU

W związku z dzisiejszą sytuacją odłożone w czasie zostały prace zapowiadane od dzisiejszego popołudnia. Prace generować będą jeszcze większe utrudnienia, bo obwodnica zostanie zwężona na ponad kilometrowym odcinku do jednego pasa ruchu, w obu kierunkach naraz. Rozpoczną się one dopiero w piątek, po popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Mają się zakończyć do środy do g. 5.

Mogę jedynie zapewnić, że to będą ostatnie tak poważne, o tak dużej skali utrudnienia w ruchu. Potem zmiany i utrudnienia będą zdecydowanie mniej dolegliwe - mówił RMF FM Michalski.

Poniżej pełna treść komunikatu GDDKiA w sprawie najbliższych utrudnień na modernizowanym węźle Wielki Kack na Obwodnicy Trójmiasta: