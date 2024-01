​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem w woj. pomorskim. Hydrolodzy przewidują także wzrost poziomu wody na Bałtyku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem zostało wydane dla powiatów: słupskiego, lęborskiego, puckiego, wejherowskiego i Słupska.

Synoptycy prognozują, że w powiecie słupskim i w Słupsku, do godz. 9:00 w sobotę wiatr może osiągać średnią prędkość od 50 km/h do 65 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Natomiast w powiatach: lęborskim, puckim i wejherowskim, do godz. 11:00 w sobotę wiatr może osiągać średnią prędkość od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Dla pozostałej części regionu synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia, które obowiązuje do godz. 10:00 w sobotę. Prognozują, że wystąpi silny wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Hydrolodzy ostrzegają:

Ponadto Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni wydało ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dotyczące gwałtownego wzrostu stanów wody w Bałtyku.

"W związku z prognozowanym silnym wiatrem z sektora zachodniego wzdłuż Wybrzeża przewiduje się wzrosty i wahania poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych" - podali hydrolodzy.

Ten alert obowiązuje od godz. 15:00 w piątek do godz. 20:00 w sobotę.