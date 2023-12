Małych pacjentów w szpitalach w Gdyni i Wejherowie odwiedził dziś św. Mikołaj. Tym razem w postać brodacza w czerwonym płaszczu wcielił się Michał Piela, aktor znany m.in. z serialu "Ojciec Mateusz", gdzie od lat występuje jako aspirant Nocul. Tour po szpitalach możliwy jest dzięki współpracy "Szpitali Pomorskich" z Fundacją Przemek Dzieciom. Jej założyciel Przemek Szaliński dba o to, by w placówkach medycznych regularnie gościli znani aktorzy.

Aktor Michał Piela w niezwykłej akcji / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Wyjątkowego gościa witali mali pacjenci przebywający na oddziałach pediatrycznych i chirurgii dziecięcej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni oraz w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie.

Przedświąteczne rozdawanie prezentów to już tradycja. Aktor Michał Piela przemierzał szpitalne korytarze z workiem pełnym zabawek. Nagranie wideo z akcji zobaczycie TUTAJ.

Czuję się jakbym z Laponii przyjechał. To bardzo przyjemna robota. Dzieci się cieszą, ale nie zawsze chcą rozmawiać i przyjąć prezent, czasem się boją. Szpital to specyficzne miejsce, ale przynoszę choć krótkotrwałą radość, to daje mi satysfakcję. Radość tych dzieci zapada mi w pamięć - mówił Michał Piela w rozmowie z Sylwią Kwiatkowską-Łaźniak z RMF MAXX.

/ Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

To akcja, która ma na celu wywołanie uśmiechu dzieci, spędzających dni, a czasem całe miesiące, na oddziałach pediatrycznych, czy chirurgii dziecięcej. Szpitale Pomorskie współpracują z Fundacją Przemek Dzieciom od 2016 roku.

Przekazujemy jak zawsze zabawki - maskotki, lalki, puzzle, gry. Robimy sobie zdjęcia ze św. Mikołajem. Dzieci chociaż na chwilę mogą zapomnieć o badaniach, lekarzach. To główny powód naszej wizyty w szpitalach - dodaje Przemek Szaliński z Fundacji Przemek Dzieciom.