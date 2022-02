Igor przez dwa lata walczył na wschodzie Ukrainy, dziś jest mieszkańcem Trójmiasta. Na podstawie własnego doświadczenia spisał listę rzeczy, których potrzebują teraz Ukraińcy. Oto podstawowe zaopatrzenie na front wojenny.

Jest już plan przekazania wszystkich darów na stronę ukraińską, będzie utworzony korytarz przez granicę i nastąpi przeładunek do ciężarówek należących do organizacji charytatywnej "OBERIH-26". Organizacja ma informacje o zapotrzebowaniu na froncie bezpośrednio od Ministerstwa Obrony Ukrainy i to w oparciu o nie powstała lista środków medycznych i leków - piszą organizatorzy.

Dary dla Ukrainy będzie można przekazać we wtorek, 1 marca, w godzinach od 6 do 8 na parkingu obok E. Leclerc w Galerii Przymorze przy ul. Obrońców Wybrzeża 1 w Gdańsku.

Oto lista podstawowych rzeczy na front:

Skarpety najtańsze w rozmiarach od 42 do 47 - i cienkie i grube

Majtki męskie bawełniane najtańsze - wszystkie rozmiary od M w górę do 3XL

Czapki flisowe/polarowe kolor czarny lub oliwa

Bielizna termoaktywna, najlepiej flis

Krótkofalówki

Śpiwory

Puszki tylko metalowe - ryby, mięso, owoce, warzywa, mieszanki (sałatki)

Mleko zagęszczone w puszce metalowej

Kawa rozpuszczalna w małych saszetkach

Kofeina w tabletkach

Chusteczki nawilżane duże Dada

Ketonal

Lek na hemoroidy

Kremy na hemoroidy

Środek na zakrzepy

Leki na bóle menstruacyjne

Leki na zatrucia pokarmowe

Leki na oparzenia (panthenol i inne)

Opatrunek indywidualny typu W

Ogrzewacze chemiczne

Okulary BHP żółte (anty-UV)

Zatyczki do uszu

Obuwie BHP standard od SP1

Rękawiczki BHP - ciemny kolor, najlepiej czarny

Liny polipropylenowe lub nylonowe czarne 10mm (50m, kolor czarny)

Leki i środki medyczne:

1 bandaż elastyczny 10 cm

1 bandaż zwykły 6 cm

2x opatrunek 7×7

2x plastry do zamykania odmy 10×10 cm

1 gaza w rolce (do upakowywania rany)

1 chusta trójkątna

3x waciki LEKO

1 plaster cienki w rolce 2,5 m

1 zestaw plastrów opatrunkowych do małych zranień

1 koc NRC

1 wenflon

1 rękawiczki ochronne

1 nożyczki medyczne

1 opatrunek wojskowy w opakowaniu wodoodpornym

zestaw tabletek w torebce strunowej - combat pills (przeciwbólowa i przeciwzapalna)

leki osobiste (opisane na co i jak podawać np. ibuprom, no-spa, mefacit)

karta rannego, formularz ewakuacji medycznej, karty do segregacji

pisak wodoodporny

opaska uciskowa (typu rosyjskiego lub CAT)

opatrunki hemostatyczne

opatrunki/opaski uciskowe

opatrunki wentylowe

szerokie bandaże (gaza wypełniająca rolowana)

rurka nosowo-gardłowa

Nalbufina

Paracetamol 500mg tab

Xefo Rapid 8 mg

Cifprofloxacin - 500mg

Chlorheksydyna (środek antyseptyczny)

termiczne koce ratunkowe

rękawiczki nitrylowe

nożyce urazowe EMT

nosze

Oto numery kontaktowe do koordynatorów:

+48 791 324 906 Michał Omelianenko

+48 578 424 013 Igor Sakhaidak

Proszą, aby wysyłać im wiadomości tekstowe, bo "nie nadążają odbierać telefonów".