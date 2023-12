Coraz bliżej końca rozbudowy Akwarium w Gdyni. W podziemiu budynku, na wcześniej niezagospodarowanej powierzchni, powstało 12 dużych zbiorników, w których prezentowane będą zwierzęta wodne oraz wiele bezkręgowców. Zbiorniki pomieszczą łącznie osiem raz więcej wody niż w obecnie istniejących.

Kończy się rozbudowa Akwarium w Gdyni / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

W nowych akwariach wkrótce zamieszkają ryby kostno- i chrzęstnoszkieletowe. Będzie można też podziwiać ryby ławicowe, ciekawe gatunki meduz i skorupiaków reprezentujących faunę Bałtyku, Cieśnin Duńskich i Oceanu Atlantyckiego.

Zmieniło się wszystko. Wyburzyliśmy ściany, zamontowaliśmy ogromne zbiorniki, mają od kilkudziesięciu do ponad stu ton wody - opowiada Artur Krzyżak, kierownik Akwarium Morskiego w Gdyni w rozmowie z Sylwią Kwiatkowską-Łaźniak z RMF MAXX.

Ekspozycja ma pokazać jak zmienia się fauna i flora najpierw słonawego Bałtyku, potem Cieśnin Duńskich i słonych wód Morza Północnego. Pokazane zostaną także zmiany klimatu. Podziemna przestrzeń jest już gotowa, a zbiorniki czekają na nowych mieszkańców.

Mamy tu rejon Cieśnin Duńskich, a następnie Morze Północne i wyjście na Atlantyk. Wybrzeża nie plażowe, tylko skaliste. Nie było tego do tej pory, to pierwsze miejsce w Polsce z zimną wodą. Zobaczymy tu ryby, które bardziej znamy z talerza i restauracyjnego menu niż ze sklepów akwarystycznych. Będziemy mieli m.in. dorsze, śledzie i makrele. Do tego rekiny i płaszczki - dodaje Artur Krzyżak.

Nowa przestrzeń ma pomóc edukatorom tłumaczyć relacje, jakie łączą świat morski ze światem ludzi.

Modernizacja obiektu pochłonie blisko 19 milionów złotych. Nowa ekspozycja zostanie otwarta w marcu.