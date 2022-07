Na dwóch kąpieliskach w powiecie nowodworskim: w Sztutowie i Kątach Rybackich wywieszone zostały dziś czerwone flagi. Powodem są sinice.

Zdjęcie ilustracyjne / Stanisław Pawłowski / RMF24

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o zamknięciu dwóch kąpielisk nad Zatoką Gdańską. Na kąpieliskach na plażach w Sztutowie i w Kątach Rybackich co najmniej do jutra obowiązywać będzie zakaz kąpieli. Jutro planowane jest kolejne badanie próbek wody. Od ich wyników zależeć będzie, czy kąpieliska zostaną otwarte czy nie.

Wejście do wody, w której mnożą się sinice może być niebezpieczne dla zdrowia. Kąpiel w takiej wodzie grozi silnym podrażnieniem skóry, gorączką, nudnościami czy uciążliwym bólem brzucha. Toksyny, które są wytwarzane przez cyjanobakterie mogą uszkodzić wątrobę, nerki i układ nerwowy.

Nadal zamknięte jest kąpielisko w Pucku. Tam czerwona flaga została wywieszona jest z innego powodu. W niedzielę doszło do rozszczelnienia rurociągu należącego do oczyszczalni w Swarzewie. W efekcie doszło do zrzutu ścieków do Zatoki Puckiej. Także jutro powinny być znane wyniki próbek wody, pobranych tam jeszcze w weekend. Jeśli nie wykażą one wykroczeń dopuszczalnych norm, puckie kąpielsko zostanie otwarte.

autor: Stanisław Pawłowski