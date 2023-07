Skorodowany granat z czasów II wojny światowej pływał w jeziorze Lubowidzkim k. Lęborka na Pomorzu. Tuż przy przystani żeglarskiej zauważył go mężczyzna, który zadzwonił pod numer alarmowy 112.

Granat pływał w wodzie w pobliżu przystani żeglarskiej / KPP Lębork / Policja

Policjanci unieruchomili niewybuch, zabezpieczając go przed odpłynięciem i pilnowali, by nikt nie zbliżał się do tego miejsca.

Dziś rano niewybuch został zabrany przez wojskowy patrol saperski.

Policjanci przypominają, że niewybuchów nie należy dotykać, a o znalezisku trzeba niezwłocznie zawiadomić służby, opisując przedmiot i jego lokalizację.