W poniedziałek w Gdyni zakończyły się mistrzostwa Europy juniorów w klasach 420 i 470. Była to pierwsza impreza rangi mistrzowskiej podczas tegorocznej edycji Gdynia Sailing Days. Polacy zakończyli rywalizację bez medali, ale zaprezentowali się z dobrej strony. W obu klasach na starcie stanęło 208 załóg z ponad 20 krajów.

Tłok w gdyńskiej marinie / Materiały prasowe

W olimpijskiej klasie 470 w imponującym stylu złoty medal wywalczyli Matisse Pacaud i Lucie De Gennes. Francuzi potwierdzili supremację w tej kategorii wiekowej - w zeszłym roku zostali mistrzami świata i Europy. Obrońcy tytułu wygrali siedem z 11 wyścigów i już przed ostatnim, podwójnie punktowanym wyścigiem medalowym, zapewnili sobie pierwsze miejsce. Na 10. pozycji zakończyli rywalizację Zofia Korsak i Franciszek Borys (MKS Dwójka Warszawa / YKP Gdynia).

Za nami ciężkie regaty, pełne wzlotów i upadków. 10 miejsce nie jest złe, ale liczyliśmy na więcej, zwłaszcza że startowaliśmy u siebie w domu, na akwenie, który znamy. Szkoda kilku błędów, które popełniliśmy w eliminacjach. Nie były one duże, ale niestety kosztowały nas dużo punktów. Potem chyba za bardzo chcieliśmy nadrobić straty. Mimo, że wynik nas nie satysfakcjonuje, to cieszymy się bardzo z tego, że potrafiliśmy żeglować szybko, w swoim rytmie, bardzo dobrze się komunikowaliśmy na łódce - mówią Zofia Korsak i Franciszek Borys.

Klasa 470 / Materiały prasowe

Drugą "10" otworzyli natomiast ubiegłoroczni wicemistrzowie świata juniorów Agnieszka Pawłowska i Bartłomiej Szlija (ChKŻ Chojnice / UKŻ Lamelka Kartuzy). 13. lokata przypadła ubiegłorocznym brązowym medalistom mistrzostw Europy juniorów Kacprowi Paszkowi i Oliwii Laskowskiej (AZS AWFiS Gdańsk / ChKŻ Chojnice).

Trzy najlepsze polskie ekipy mają napięty grafik - w sierpniu ścigać się będą w Hadze w mistrzostwach świata seniorów, a następnie udadzą się do Nidy na Litwie, gdzie wezmą udział w mistrzostwach świata juniorów.

Ostatniego dnia mistrzostw nie zdołano natomiast rozegrać żadnego wyścigu w klasie 420, zatem obowiązujące były niedzielne rozstrzygnięcia. Na najwyższym stopniu stanęli reprezentanci Grecji - w kategorii open Iakovina Kerkezou i Danae Giannouli, a w kategorii do lat 17 Giorgios Michalopoulos i Ion Stromatias. Z polskich załóg najlepiej spisały się Paulina Rutkowska i Iga Wielczyk (YKP Gdynia / MOS SSW Iława), które zostały sklasyfikowane na 23 miejscu w klasyfikacji generalnej i na 7 pozycji wśród załóg kobiecych.

Startują Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie ILCA 6

Zwycięzcy klasy 470 / Materiały prasowe

24. edycja regat Gdynia Sailing Days nie zwalnia tempa. Już od wtorku marina w Gdyni zapełni się jachtami klasy ILCA 6. Rozpoczynają się bowiem Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie ILCA 6. Do piątku potrwają treningi i pomiary sprzętu, a pierwsze wyścigi zaplanowano na piątek. Do Gdyni przyjedzie ponad 300 zawodników i zawodniczek. Gros żeglarzy przyjedzie do Gdyni z Dziwnowa, gdzie w niedzielę zakończyły się mistrzostwa świata juniorów. Również w piątek 14 lipca z Gdyni wystartują jachty, które rywalizować będą w Morskich Żeglarskich Mistrzostwach Polski Załóg Wieloosobowych (ORC), a dzień później do rywalizacji staną najlepsze polskie kluby żeglarskie rywalizujące w Ekstraklasie Polskiej Ligi Żeglarskiej o miano klubowego mistrza Polski.

Gdynia Sailing Days zakończy się 30 lipca. W programie są jeszcze m.in. mistrzostwa świata klasy Flying Dutchman, regaty dla dzieci Kinder Joy of moving Puchar Trenerów oraz największe w Polsce targi jachtowe na wodzie, czyli Polboat Yachting Festival.