​Dziś w Sopocie rusza tzw. Eko parking. To przestrzeń w pobliżu Ergo Areny - hali stojącej na granicy Gdańska i Sopotu - w której bezpłatnie można zostawić samochód. Do centrum kurortu dojechać będzie można stamtąd meleksem. Parking działać będzie do 3 września.

Fot. Adrian Werner / Urząd Miasta Sopotu /

Parkowanie w Sopocie nie jest ani łatwe, ani tanie. Przede wszystkim w sezonie letnim bardzo trudno znaleźć wolne miejsce - czy to na prywatnych parkingach czy w Strefie Płatnego Parkowania. Tam pierwsza godzina parkowania kosztuje 5,20 zł, druga, 6,20 zł, trzecia już 7,40 zł. Każda kolejna to znów opłata w wysokości 5,20 zł.

Miasto od lat zachęca turystów do korzystania z parkingu przy wspomnianej hali widowiskowo-sportowej. Co prawda trzeba tam pobrać specjalny bilet parkingowy, ale jest on darmowy. Musi być umieszczony za szybą. Bez opłat z takim biletem parkować można przed halą przez tydzień. Za brak biletu naliczane będą tak zwane opłaty dodatkowe w wysokości 240 złotych.

Bezpłatny Eko parking przy Ergo Arenie z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem kierowców, dzięki czemu możemy odciążyć centrum miasta latem, kiedy napływ turystów do Sopotu jest największy. To dobre rozwiązanie, zwłaszcza, że znalezienie miejsca w centrum graniczy z cudem, a w przypadku nieprawidłowego parkowania trzeba się liczyć z mandatem. W ubiegłym sezonie na Eko parkingu zatrzymało się niemal 8 tysięcy aut - opisuje Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

Co istotne, bezpłatny parking nie będzie działał w dniu imprez czy większych wydarzeń w hali - przed ich rozpoczęciem pobierane będą opłaty od wjeżdżających na parking, tak jak dzieje się to zazwyczaj.

Specjalne kursy pojazdami elektrycznymi

Miasto zachęca, by odwiedzający Sopot korzystali właśnie z tego parkingu. Aby bez problemu można było dostać się do centrum kurortu przygotowano specjalne kursy pojazdami elektrycznymi. Bilet na przejazd w obie strony kosztować ma 6 złotych, kurs w jedną stronę z kolei 4 złote.

Spod Ergo Areny pojazdy jechać będą najpierw w okolice plaży, a później do centrum Sopotu.

Trasa wiedzie ulicami: Łokietka, Polną, Grunwaldzką, Chopina, Kościuszki i powrót do Ergo Areny ulicami Kościuszki i Łokietka. Pojazdy, którymi podróżować może 12 osób, będą kursować codziennie od 10 do 20, z częstotliwością co 20 minut. Między 16 a 18, w dni powszednie częstotliwość będzie jednak zmniejszona. Pojazdy odjeżdżać będą do pół godziny - informuje Marek Niziołek z Urzędu Miasta w Sopocie.