W najbliższych dwóch dniach kierowcy mogą spodziewać się utrudnień na dwóch ważnych trasach Trójmiasta. Chodzi o zwężenie na Obwodnicy Trójmiasta i Trasie Sucharskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dziś wieczorem na obwodnicy Trójmiasta wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. Od godz. 20 do 21.30 zwężona do jednego pasa będzie droga między węzłami Gdańsk Kowale a Gdańsk Lotnisko w kierunku Gdyni.

Później, od g. 21.30 do 22.30, drogowcy do jednego pasa zwężą drogę również w kierunku Gdyni, ale pomiędzy węzłami Szadółki i Kowale. Natomiast od g. 22.30 do północy też w stronę Chyloni, zajęty zostanie jeden pas między węzłami Gdańsk Lotnisko i Gdańsk Owczarnia.

Jak przyznaje Mateusz Brożyna, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prace mają związek z pracami przy bramownicy.

Prace również będą prowadzone na Trasie Sucharskiego

Z kolei przez dwie noce ze środy na czwartek i z czwartku na piątek, jak informuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, konieczne będzie zwężenie Trasy Sucharskiego zaraz przed Mostem Wantowym w kierunku południowej obwodnicy Gdańska.

Zwężenie na Trasie Sucharskiego / fot: DRMG / Materiały prasowe

Zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia odwiertów geotechnicznych w pasie rozdziału jezdni ul. Sucharskiego w miejscu projektowanego wiaduktu, w ramach rozbudowy układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Wyłączony zostanie lewy pas jezdni w g. 20.00 - 5.00.