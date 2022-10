​Od soboty obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu w rejonie gdańskich nekropolii. Zmiany obejmą m.in. zamknięcie części ulic w pobliżu cmentarzy, ograniczenie prędkości i zatrzymywania pojazdów.

Jak informuje w komunikacie prasowym Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przy Cmentarzu Łostowickim od soboty 29 października zamknięta dla ruchu będzie jezdnia serwisowa ul. Łostowickiej w pobliżu punktów handlowych.

Ustawione zostaną również wygrodzenia na al. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łostowicką w stronę ul. Jabłoniowej. Również od soboty wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości na al. Armii Krajowej do 50 km/h.

Natomiast od wtorku 1 listopada ul. Łostowicka będzie zamknięta dla ruchu z wyłączeniem: komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne posiadające aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenia przycmentarnego handlu.

Do 2 listopada włącznie wjazd na teren Cmentarza Łostowickiego będzie zabroniony. Zakaz dotyczyć będzie także osób powyżej 65. roku życia oraz osób niepełnosprawnych ruchowo - wyjaśnił.

Dojazd do Cmentarza Centralnego Srebrzysko odbywał się będzie jedną jezdnią al. Żołnierzy Wyklętych. Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie w relacji do ul. Potokowej.

Druga jezdnia będzie dwukierunkowa dla autobusów, taksówek i osób niepełnosprawnych posiadających aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenie przycmentarnego handlu - podkreślił Sieliwończyk.

Wyłączony dla ruchu ogólnego zostanie także wjazd w al. Żołnierzy Wyklętych z Ronda de la Salle. Objazd wyznaczony będzie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina i Grunwaldzką.

Zamknięte dla ruchu ogólnego będą ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej. Ulica Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa dla pojazdów taxi w relacji do al. Żołnierzy Wyklętych, gdzie wyznaczony zostanie postój taxi. Na ul. Ogrodowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej. Dojazd dla mieszkańców ul. Róży Ostrowskiej odbywać się będzie od ul. Zabytkowej - poinformował Sieliwończyk.

Ponadto od soboty na ul. Słowackiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego.

Tego dnia wprowadzony zostanie również jeden kierunek ruchu na ul. Srebrniki na odcinku od wjazdu na teren osiedla mieszkaniowego do wiaduktu PKM. Od 29 października zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia przy bramie głównej cmentarza - wyjaśnia Sieliwończyk.

Pozostałe cmentarze

Do cmentarza w Oliwie dojazd prowadzić będzie ul. Opacką, która będzie jednokierunkowa od al. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej. Na ul. Czyżewskiego będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu. Na ul. Opackiej i ul. Czyżewskiego, poza miejscami do tego wyznaczonymi obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się - dodał.

Dojazd do Cmentarza Salvator Nowy na Chełmie odbywał się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców, w relacji do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd będzie przebiegał ulicami Odrzańską, Worcella i Cienistą - wskazał w komunikacie.

Ruch na ul. Dąbrowskiego w pobliżu Cmentarza Garnizonowego odbywał się będzie dwukierunkowo.

Po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania. Zaparkować będzie można na terenie Placu Zebrań Ludowych. Postój taxi będzie przy ul. 3 go Maja poniżej Dworca PKS. W sobotę 29 października wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się na ul. Dąbrowskiego oraz 3 Maja - wyjaśnił.

Dojazd do Cmentarza Św. Franciszka na Siedlcach możliwy będzie od ul. Kartuskiej, od ul. Nowolipie do ul. Zielony Stok. Z kolei do Cmentarza św. Ignacego na Oruni dojechać będzie można jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha przez most. Wyjazd poprowadzony zostanie jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi od mostu do ul. Cienistej.

Dojazd w rejon Cmentarza Św. Jadwigi w Nowym Porcie możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia.

Ul. Ks. Góreckiego zostanie wyłączona z ruchu ogólnego z wyjątkiem taxi z wjazdem od strony ul. Marynarki Polskiej przy Morskim Domu Kultury. Miejsca postojowe wyznaczone będą na parkingu Morskiego Domu Kultury - wskazał Sieliwończyk.

Nie przewidziano natomiast wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w rejonie Cmentarza Sobieszewskiego.