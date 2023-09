Zachwycający eksponat wzbogacił wystawę stałą Muzeum Bursztynu w Gdańsku. XIX-wieczną cygarniczkę arcyksięcia Rudolfa Habsburga-Lotaryńskiego wykonano z piany morskiej, złota, srebra, jedwabiu oraz bursztynu bałtyckiego.

Cygarniczka składa się z bursztynowego ustnika i precyzyjnie rzeźbionego w piance morskiej (sepiolicie) kominka przedstawiającego arcyksięcia Rudolfa Habsburga siedzącego w powozie zaprzężonym w dwa konie, powożonym przez woźnicę i wojskowego z orderami.



Rozbudowana, dynamiczna grupa prezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny i realistycznie sportretowane postacie. Po bokach powozu zamocowane zostały za pomocą srebrnych obręczy bursztynowe latarnie. W dolnej części kominka, pod kołami powozu wyrzeźbiony został herb Habsburgów - dwugłowy orzeł. Cygarniczka znajduje się w oryginalnym skórzanym etui, ze złotą literą “R" i koroną, wnętrze etui wyłożone niebieskim aksamitem i białym jedwabiem również ze złotą literą “R" i koroną oraz datą “1883" - wyjaśnił rzecznik prasowy Muzeum Gdańska Andrzej Gierszewski.



Bursztyn bałtycki wykorzystano do produkcji ustnika i niektórych elementów dekoracyjnych, np. lamp karocy. W okresie XIX wieku wierzono, że ustnik z bursztynu ma właściwości prozdrowotne i oczyszcza dym z niepożądanych toksyn i zanieczyszczeń - dodał Gierszewski.



Dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Ossowski podkreślił, że Muzeum Bursztynu wzbogaciło się o nowy, wyjątkowy eksponat.



To cygarniczka z początku lat 80. XIX wieku, która należała do syna austriackiej monarchini Elżbiety Bawarskiej. Jej ciekawe życie doczekało się wielu ekranizacji, w tym na jednej ze znanych platform streamingowych pod tytułem “Cesarzowa Sissi". Jest to przedmiot, który praktycznie nie ma odpowiedników dla schyłku XIX wieku. Tego typu obiekty, a mówimy tu o przedmiocie osobistym należących do członka ówczesnej elity Europy, nie często pojawiają się w obiegu. Z tego względu musiał znaleźć się w Gdańsku, Światowej Stolicy Bursztynu - zaznaczył.



Jak wskazała kierowniczka Muzeum Bursztynu Renata Adamowicz, w XIX wieku Wiedeń był światowym centrum wytwarzania niezwykle popularnych wówczas fajek i cygarniczek z pianki morskiej i bursztynu.



Często takie przedmioty stawały się małymi dziełami sztuki. Za materiał idealny uznano sepiolit, ponieważ dawał on twórcom ogromne możliwości rzeźbienia rozbudowanych scen rodzajowych. W połączeniu z bursztynowymi ustnikami spełniały wszystkie warunki, które powinna spełniać cygarniczka idealna, często stawały się również przedmiotem kolekcjonowania. Ta, którą pozyskaliśmy jest bezpośrednio związana z osobą arcyksięcia Rudolfa Habsburga, następcy tronu Austro-Węgier - wyjaśniła.



Eksponat znajduje się na wystawie stałej w Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie w Gdańsku.