Policja zatrzymała 34-latka podejrzewanego o dokonanie brutalnego zabójstwa, do którego blisko dwa tygodnie temu doszło w Rumi. Mężczyzna został już aresztowany - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM.

/ Jacek Skóra / RMF FM

16 lutego na terenie ogródków działkowych w Rumi znaleziono zwłoki mężczyzny - miał poważną ranę głowy, wszystko wskazywało na to, że zadaną ostrym narzędziem.

Choć od początku były przypuszczenia, kto może być sprawcą, to na zatrzymanie mężczyzny trzeba było poczekać. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku ustalili, że podejrzewany o mord ukrywa się w Gdyni - tam też go zatrzymano.

U 34-latka znaleziono między innymi siekierę - wszystko wskazuje na to, że to narzędzie zbrodni oraz rzeczy osobiste ofiary. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, trafił do aresztu.