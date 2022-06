Amerykański niszczyciel rakietowy USS Gravely ponownie zacumował w gdyńskim porcie. Jednostka uzupełnia zapasy.

Amerykański niszczyciel rakietowy USS Gravely zacumował przy Nabrzeżu Francuskim portu w Gdyni / Adam Warżawa / PAP

"Okręt amerykańskiej Marynarki Wojennej, niszczyciel rakietowy USS Gravely wszedł dzisiaj do portu w Gdyni celem uzupełnienia zapasów" - przekazała rzeczniczka prasowa 3. Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego Anna Sech.

Kapitanat Portu Gdynia przekazała, że jednostka weszła do gdyńskiego portu ok. godz. 8:30



Okręt cumuje przy Nabrzeżu Francuskim. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa wizyta amerykańskich marynarzy.



"Wizyta jest kurtuazyjna" - przekazała Sech. Dodała, że jest też demonstracją siły NATO.



Okręt, jak przekazała Sech, nie bierze udziału w rozpoczynających się dziś ćwiczeniach BALTOPS 22 na Morzu Bałtyckim.



Jak dowiedziała się PAP, we wtorek załogę ma odwiedzić Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński.



To nie pierwsza wizyta USS Gravely w Gdyni. Okręt cumował przy Nabrzeżu Francuskim w 2019 r. i w maju 2022 r.



Amerykański okręt przeznaczony jest do uzupełniania krążowników AEGIS typu Ticonderoga w obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.