Żołnierze niemieckiego Heimatschutz i 142. batalionu lekkiej piechoty 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej szkolą się na poligonie Jägerbrück w okolicy miejscowości Torgelow. Polsko-niemieckie ćwiczenia potrwają do niedzieli.

Wspólne ćwiczenia żołnierzy 142. batalionu lekkiej piechoty 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Trzebiatowa i niemieckich terytorialsów z Heimatschutz z Meklemburgii Pomorza Przednieg / Marcin Bielecki / PAP

Terytorialsi są w NATO i są jak całe NATO - silniejsi razem, właśnie dlatego będziemy szkolić się razem z naszymi polskimi sojusznikami, by podnosić poziom współpracy między naszymi wojskami - powiedział dowódca niemieckich terytorialsów gen. bryg. Uwe Nerger.

Wojskowa taktyka to kolejny element, którym możemy podzielić się z naszymi partnerami z Meklemburgii-Pomorza Przedniego - oświadczył zastępca dowódcy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Tomasz Rejczak. Niemiecka obrona terytorialna to młoda formacja i cieszymy się, że możemy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Są naszym naturalnym partnerem po drugiej stronie granicy. Musimy szkolić się we współpracy zarówno w wojskowej taktyce, jak i działaniach antykryzysowych - tłumaczył.



Polsko-niemieckie ćwiczenia potrwają do niedzieli / Marcin Bielecki / PAP

W mieszanych polsko-niemieckich pododdziałach terytorialsi ćwiczą m.in. strzelanie, ewakuację rannych i przemieszczanie się pododdziałów w terenie.

Uczestnicy polsko-niemieckich ćwiczeń / Marcin Bielecki / PAP

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim Obrona Terytorialna istnieje od nieco ponad roku i liczy około 300 żołnierzy.