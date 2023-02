Policjanci ze Szczecina zatrzymali poszukiwanego 31-latka. Mężczyzna „wpadł”, ponieważ pił piwo na dworcu PKP. Najbliższy czas spędzi w więzieniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W niedzielę około godziny 15 patrolując rejon dworca PKP, policjant i funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei zauważyli dwóch mężczyzn, którzy pili piwo. Mundurowi postanowili ich wylegitymować.

"Podczas legitymowania okazało się, że jeden z nich, 31-latek podawał dane swojego brata. Funkcjonariusze bardzo szybko ustalili jego prawdziwą tożsamość" - informują policjanci.

Jak się okazało, mieszkaniec powiatu wołomińskiego miał powód, by kłamać i wprowadzać w błąd co do swoich danych osobowych. Był poszukiwany przez sąd nakazem doprowadzenia do zakładu karnego. Do więzienia trafi za kradzież.

Ponadto za podawanie złych danych osobowych, mężczyzna został ukarany mandatem.