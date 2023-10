O Zachodniopomorską Kartę Seniora i Zachodniopomorską Kartę Rodziny mogą ubiegać się mieszkańcy Szczecina i Koszalina. Wcześniej takiej możliwości nie mieli.

Zachodniopomorska Karta Seniora i Zachodniopomorska Karta Rodziny dostępne są w regionie od 8 lat. / wzp.pl /

Zachodniopomorska Karta Seniora i Zachodniopomorska Karta Rodziny dostępne są w regionie od 8 lat. Do tej pory Urząd Marszałkowski wydał w sumie 45 179 kart, w tym 16 325 dla wielodzietnych rodzin i 28 854 dla seniorów.

W programie obecnych jest ponad 200 instytucji i firm, a dokumenty uprawniają do zakupu tańszych biletów wstępu do kina, teatru (np. Teatr Polski w Szczecinie), opery (Opera na Zamku), instytucji kultury (np. Muzeum Narodowe w Szczecinie), a także do korzystania ze zniżek w hotelach, lokalach gastronomicznych czy rabatów na zakup sprzętu sportowego czy rehabilitacyjnego. Karty cieszą się sporym zainteresowaniem. W tym roku wydano 3 750 nowych kart.

Do tej pory o wydanie karty można było wnioskować w 110 gminach, które z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego podpisały porozumienie o współpracy przy realizacji tego zadania. Mieszkańcy, w miejscu zamieszkania składali odpowiedni wniosek, a następnie po zweryfikowaniu danych, otrzymywali kartę. Na liście nie było jednak Szczecina oraz Koszalina.

Teraz to się zmieniło. Od października mieszkańcy Szczecina i Koszalina mogą złożyć wniosek o wydanie Kart za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego (Szczecin) lub Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie.