​Rozwijają kulturę ludową, wspierają przedsiębiorczość kobiet, dbają o rozwój swoich miejscowości. Tym zajmują się Koła Gospodyń Wiejskich. A które z nich jest na Pomorzu Zachodnim najbardziej aktywne? Rusza druga edycja marszałkowskiego konkursu.

W województwie zachodniopomorskim zarejestrowanych jest 625 kół gospodyń wiejskich. Teraz mają okazję pochwalić się tym, co do tej pory zrobiły.

Do konkursu można zgłosić inicjatywy podejmowane od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 roku. Jak informują organizatorzy, powinny one dotyczyć takich obszarów jak: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; rozwijanie kultury ludowej czy prowadzenie działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Różnorodność inicjatyw podejmowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich w ogromnym stopniu wpływa na budowę pozytywnego wizerunku terenów wiejskich. Działania te pozwalają na aktywizację lokalnych społeczności, stwarzają przestrzeń do rozwoju kompetencji oraz pomagają w kreowaniu lokalnych liderek. Wielowymiarowa działalność kół na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci przyczyniła się do zachowania polskich tradycji, co pozwala nieprzerwalnie przekazywać dziedzictwo kulturowe kolejnym pokoleniom. Po raz kolejny chcemy docenić zachodniopomorskie koła, dlatego zachęcam do udziału w konkursie - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 30 kwietnia br. zgłoszenia pocztą albo złożenie go osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających opisane inicjatywy, np. zdjęcia, dyplomy, wycinki prasowe, posty z mediów społecznościowych, ulotki promocyjne czy nagrania wideo.

Na laureatów czekają nagrody finansowe: najaktywniejsze koło gospodyń wiejskich otrzyma 40 tys. zł, zdobywczynie II miejsca dostaną 30 tys. zł, a te z III miejsca - 20 tys. zł. Planowane jest także przyznanie wyróżnień - każde po 10 tys. zł.