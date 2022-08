Wojewoda zachodniopomorski polecił strażakom uruchomienie pomp do napowietrzenia wody w Odrze. Jak poinformował Zbigniew Bogucki - po ostatniej katastrofie ekologicznej, w rzece pojawiły się żywe ryby, które jednak z powodu braku tlenu pływają blisko powierzchni.

/ Jerzy Muszyński / PAP

Pierwsze pompy mają pojawić się w Siadle Dolnym, a następnie w kolejnych lokalizacjach. "Ratujemy ryby przed przyduchą! Poleciłem Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie uruchomić pompy do napowietrzenia wody tam, gdzie to możliwe. Jestem w kontakcie z wędkarzami koordynującymi akcję. Typujemy lokalizację. Pierwsze pompy zadysponowałem do Siadła Dolnego. Kolejne wyruszą niebawem!" - napisał w sobotę na Twitterze wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Wojewoda wcześniej poinformował, że w Odrze, w miejscach, gdzie kilka dni temu usuwane były śnięte ryby, pojawiły się żywe okazy, jednak bardzo wiele pływa przy powierzchni, ze względu na brak tlenu w wodzie.

W ostatnich dniach z Odry wyłowiono tony martwych ryb. Zdaniem naukowców z Instytutu Rybołówstwa Śródlądowego z Olsztyna, powodem ich masowanego śnięcia był zakwit tak zwanych złotych alg wydzielających toksyny.