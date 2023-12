Poradnię prehabilitacyjną uruchamia szpital wojewódzki w Szczecinie. Pacjenci, których czeka poważna operacja będą tu przygotowywać się do zabiegu pod okiem psychologa, dietetyka czy fizjoterapeuty.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przygotowujemy się w życiu do wszystkiego, więc dlaczego nie pomyśleć o tym, żeby przygotować pacjenta do leczenia operacyjnego? - mówił dziennikarzom chirurg Paweł Szakoła z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.

Dodał, że pacjenci, którzy zgłaszają się na operacje, są często niedożywieni, nie podejmują aktywności fizycznej, bo często są to osoby starsze, towarzyszy im stres związany z diagnozą.

Prehabilitacja, co już udowodniono w różnych publikacjach medycznych to szereg zysków dla pacjenta: zmniejsza ryzyko powikłań, pacjent szybciej wstaje, szybciej wychodzi do domu i lepiej w tym domu funkcjonuje - mówił Szakoła.

W poradni prehabilitacyjnej szpitala wojewódzkiego pacjentów wspierają specjaliści z zakresu: dietetyki, psychologii klinicznej, fizjoterapii i chirurgii.

Oferta poradni jest skierowana do pacjentów onkologicznych leczonych w Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego, ale planowane jest rozszerzenie działalności o pomoc pacjentom urologicznym.