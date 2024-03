W Szczecinie przybędzie blue boxów. Znane kierowcom niebieskie kratownice do końca marca pojawią się w siedmiu nowych miejscach. Mają przypominać właścicielom aut, by nie blokowali swoimi pojazdami skrzyżowań.

Blue boxy w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Oznakowanie to pojawiło się na szczecińskich ulicach w 2020 r. i zostało bardzo dobrze odebrane przez kierowców. Od tego czasu do Referatu Organizacji Ruchu UM regularnie wpływają prośby o kolejne blue boxy wraz z propozycjami konkretnych skrzyżowań. Na tej podstawie wytypowanych zostało 7 lokalizacji, w których oznakowania w najbliższych dniach się pojawią.

Szczecińskie blue boxy nawiązują w całości do yellow boxów, stosowanych na terenie innych państw europejskich. Różnica jest taka, że w naszym mieście kratownice są koloru niebieskiego. Jest to kolor, który występuje już na ulicach Szczecina w postaci przystanków tramwajowych czy miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych - mówi Paulina Łątka z Urzędu Miasta w Szczecinie.

Rolą blue boxów jest przypominanie kierowcom o braku możliwości postoju w obrębie skrzyżowania i oznaczenie tych miejsc, w których pozostawienie pojazdu może doprowadzić do zablokowania ruchu. Pomimo że jest to zasada wynikająca wprost z przepisów ruchu drogowego, kierowcy często o niej zapominają, co grozi mandatem, ale przede wszystkim powoduje utrudnienia na ulicach. Blue boxy mają utrwalać właściwe nawyki, które kierowcy będą stosować również na skrzyżowaniach pozbawionych tego typu oznakowania.

Aby wzmocnić ich funkcję edukacyjną, przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin, ZDiTM oraz policji będą pojawiać się w rejonie nowych blue boxów i przypominać kierowcom o prawidłowym zachowaniu na drodze. Dla swoich rozmówców będą mieli też ulotki, odblaski i zapachy do aut.

Gdzie się pojawią nowe blue boxy?

Nowe blue boxy w najbliższych dniach pojawią się na skrzyżowaniach Łukasińskiego z Bracką, Firlika z Ceglaną, Hożej z Żabią, Goleniowskiej z Pomorską, Kopernika z Łokietka, Wyzwolenia z Długosza i Zaciszną oraz na Krzywoustego/26 Kwietnia - jezdnia w stronę centrum, za przystankiem.

Lokalizacje zostały wyłonione przez służby miejskie na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz kierowców autobusowej komunikacji miejskiej. Lokalizację na ul. Firlika uzgodniono ze strażą pożarną. Zgłoszenia, których teraz nie uwzględniono, mogą zostać zrealizowane w późniejszym czasie.

Wykonywanie oznakowania ma rozpocząć się w nocy z 19 na 20 marca na al. Wyzwolenia i ul. Łukasińskiego, a w pozostałych miejscach - w zależności od warunków pogodowych - do końca marca.