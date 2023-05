Jest szansa, że Szczecińska Kolej Metropolitalna ruszy jeszcze w tym roku. Jak informuje reporter RMF MAXX Dawid Siwek, na razie jednak – o ile rzeczywiście to się uda – pociągi SKM wyjadą tylko na część tras, nie będzie też jeszcze łączonego biletu obejmującego komunikację miejską.

Węzeł przesiadkowy Podjuchy w Szczecinie. To pierwsza ukończona inwestycja w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. / Marcin Bielecki / PAP

Plany są takie, by z coroczną, grudniową aktualizacją rozkładu jazdy, na tory wyjechały pierwsze pociągi SKM. Całkiem prawdopodobne jest, że jeszcze pod koniec roku pojedziemy liniami S1 do Stargardu i S3 do Goleniowa. To szlaki przejezdne i wykorzystywane na co dzień.

O ile zgodnie z planem zakończy się budowa mostu kolejowego nad Regalicą w Podjuchach, to także w grudniu wystartuje linia S2 do Gryfina. Ewentualne opóźnienie budowy oznaczać będzie późniejsze uruchomienie linii.

Zdecydowanie dłużej poczekamy na kursy SKM do Polic – bo budowa nowych torów w tym kierunku ciągle się przedłuża.

Nawet jeżeli Szczecińska Kolej Metropolitalna ruszy w grudniu, to początkowo pasażerowie nie będą mieli możliwości kupna biletu łączonego na SKM i komunikację miejską.

Ta opcja ma być dostępna dopiero w przyszłym roku.

Autor: Dawid Siwek, RMF MAXX