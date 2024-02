Przybędzie tramwajów w Szczecinie. Od najbliższego poniedziałku wraca stały rozkład tramwajowej linii numer 8. Jesienią konieczne były cięcia, bo nie miał kto wozić pasażerów. Teraz obsada została wzmocniona przez motorniczych, którzy ukończyli kursy.

Od najbliższego poniedziałku wraca stały rozkład tramwajowej linii nr 8. / Tramwaje Szczecińskie /

Od poniedziałku tramwaje linii 8 będą kursować cały dzień przez cały tydzień. Zmieni się także rozkład jazdy "10".

Obecnie linia 8 kursuje tylko w dni powszednie w szczycie, natomiast linia 10 we wszystkie dni tygodnia od rana do wieczora. Po zmianach od 19 lutego linia 8 kursować będzie we wszystkie dni tygodnia od rana do wieczora, linia 10 kursować będzie w dni powszednie od rana do wieczora, w soboty od g. 9 do 17.30, w niedzielę i dni świąteczne od g. 10 do 17.30.

Obie linie dublują się na odcinku Kwiatowa - Brama Portowa. Po zmianach częstotliwość połączeń między Gumieńcami a centrum znacznie wzrośnie.

Dodatkowo na liniach 6 i 7 nastąpi korekta godzin odjazdów w dni powszednie i soboty.

Poprawa częstotliwości kursowania tramwajów możliwa jest dzięki stopniowemu zwiększaniu liczby motorniczych. Udało się wydostać z zapaści kadrowej, której powodem była - według przewoźników - pandemia Covid-19. Przez dłuższy czas ze względów sanitarnych nie można było szkolić nowych motorniczych. Przed pandemią spółka Tramwaje Szczecińskie przeprowadzała średnio dwa kursy na motorniczych rocznie, teraz organizowane są cztery, by nadrobić braki.

Kursy cieszą się dużym zainteresowaniem. Aplikuje po kilkadziesiąt osób. Kurs, który rozpoczął się w październiku, ukończyło 12 osób. W kolejnym, który trwa od stycznia bierze udział 14 osób. Tramwaje Szczecińskie planują następne rekrutacje motorniczych w kwietniu, po wakacjach i prawdopodobnie pod koniec roku.