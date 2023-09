Niech nikogo nie zdziwi widok 20-metrowego autobusu przegubowego tankującego na stacji benzynowej. W Szczecinie pojazdy komunikacji miejskiej od kilku dni tankują na stacjach komercyjnych. Paliwo jest tam bowiem znacznie tańsze, niż to kupowane po cenach hurtowych.

W Szczecinie miejskie autobusy są zmuszone tankować na stacjach komercyjnych. / Fb Prezydent Szczecina /

Od minionego czwartku do stacji benzynowej przy ul. Struga w Szczecinie ustawia się sznur autobusów komunikacji miejskiej. Ponad 70 pojazdów, w tym 20-metrowe przegubowce jadą zatankować na najbliższej stacji. Wszystko przez rzadko w ekonomii spotykaną sytuację, gdy cena detaliczna jest niższa od hurtowej.

Firma, która wygrała przetarg na dostawę ropy do szczecińskich autobusów nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu znacznej rozbieżności między tym, ile paliwo kosztuje na rynku hurtowym, a tym, jaka cena widnieje na pylonach stacji benzynowych.

Na stacjach benzynowych widzimy różne ceny, w zależności od lokalizacji. To 6 zł 15 gr, 6,20 zł czy 6,30. Natomiast w hurcie, mamy bardzo wiele takich sygnałów, że dziś cena przekracza znacząco 7 złotych. W związku z tym mamy przynajmniej kilkadziesiąt groszy, jeśli nie blisko złotówkę oszczędności na każdym litrze, na korzyść ceny detalicznej, którą widzą klienci na każdej stacji benzynowej - mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina.

Jak podkreśla prezydent Szczecina Piotr Krzystek, to sytuacja, która nie ma rynkowego uzasadnienia. Na rynkach światowych cena rośnie, złoty słabnie, inne waluty drożeją...ale na stacjach benzynowych tego nie widać. Pomyślicie ‘to bardzo dobrze’ - i macie rację. Lokalnie dla naszych portfeli to dobra informacja. Dla całego rynku to jednak totalna dezorganizacja i niszczenie mniejszych przedsiębiorców przez państwowego molocha - napisał Piotr Krzystek w mediach społecznościowych.

Urzędnicy nie mają wątpliwości, że nagły spadek cen paliw na stacjach benzynowych ma związek z nadchodzącymi wyborami. Ta niska cena jest utrzymywana sztucznie i jestem przekonany, że po 15 października sytuacja zacznie się zmieniać. Do tego czasu rzeczywiście mogą być takie sytuacje, że miejskie autobusy w Szczecinie będą dotankowywane na stacjach benzynowych - mówi Łukasz Kolasa.