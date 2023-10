178 tabletek z oksykodonem przejęli funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Tabletki z opioidem ukryto w przesyłce z zabawkami, która miała trafić do USA. Nadawca wypchał tabletkami przyczepę zabawkowego samochodu.

Do szczegółowej kontroli wytypowano przesyłkę, uprzednio prześwietloną za pomocą mobilnego skanera. / Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie /

Funkcjonariusze zachodniopomorskiej KAS na bieżąco prowadzą kontrole przesyłek wchodzących do Polski i wysyłanych z Polski za granicę. Podczas działań w jednej z firm kurierskich do kontroli wykorzystane zostało mobilne urządzenie RTG.

Do szczegółowej kontroli wytypowano przesyłkę, uprzednio prześwietloną za pomocą mobilnego skanera. Przesyłka była nadana w firmie w woj. zachodniopomorskim, a trafić miała do odbiorcy w USA. Obraz RTG dał funkcjonariuszom podstawy, aby sprawdzić co zawiera paczka.

Nadawca przesyłki jako deklarowany towar wpisał "zabawka". Po otwarciu przesyłki funkcjonariusze znaleźli w niej zabawkowy samochód terenowy z przyczepą. To w niej ukrytych było 178 zielono-miętowych tabletek.

To w zabawkowej przyczepie ukryte było 178 zielono-miętowych tabletek. / Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie /

W związku z podejrzeniem naruszenia przepisów prawa farmaceutycznego, tabletki zatrzymano do dalszego postępowania. Badania przeprowadzone przez Laboratorium Celno-Skarbowe Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu potwierdziło, min. obecność oksykodonu w badanej próbce.

Oksykodon to opioid, a zawierający go lek OxyCotin jest w USA uważany za przyczynę uzależnienia tysięcy osób. Również w tysiącach liczone są śmiertelne ofiary zatrucia opioidami.

Zabezpieczona przesyłka z informacjami została przekazana do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód, która poprowadzi dalsze postępowanie.