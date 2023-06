15 czerwca startuje sezon kąpieliskowy. Na najbardziej popularnych plażach pojawią się ratownicy. Miejskie kąpieliska otwiera też Szczecin. Ceny biletów za wstęp na plażę idą mocno do góry.

Od czwartku strzeżone i płatne będą kąpieliska w Szczecinie. / Urząd Miasta Szczecin /

Od połowy czerwca startuje oficjalny sezon kąpieliskowy. Nad morzem ratownicy pojawią się na wieżach w Międzyzdrojach i w gminie Dziwnów.

Swoje kąpieliska otwiera też Szczecin. Od czwartku nad jeziorem Głębokim, na plaży w Dąbiu i nad Dziewokliczem pojawią się ratownicy, a wstęp będzie biletowany. Ceny biletów idą w górę. Za wstęp na plaże nad Głębokim i w Dziewokliczu dorośli zapłacą 14 złotych, a dzieci połowę tej kwoty. Rok temu bilety kosztowały 10 i 5 złotych.

Jeszcze drożej będzie w Dąbiu, to kąpielisko przeszło niedawno gruntowny remont. Bilet dla dorosłych kosztuje 16 złotych, ulgowy 8. Pojawi się też opcja kupna karnetów upoważniających do 10 wejść na strzeżoną plażę.

W tym roku kąpieliska będą czynne dłużej. Plaża w Dąbiu aż do 22. Jest to też doskonałe miejsce do podziwiania spektakularnych zachodów słońca nad jeziorem. Aby to umożliwić, godziny otwarcia kąpieliska Dąbie zostały wydłużone do 22. Czy tak pozostanie, zależy w dużej mierze od samych użytkowników, przede wszystkim od przestrzegania przez nich regulaminu kąpieliska i zakazu kąpieli w godzinach wieczornych - mówi Dariusz Sadowski z urzędu miasta w Szczecinie.

Nie wszędzie jednak plaże będą strzeżone. 90% nadmorskich kąpielisk ratowników na wieżach wystawi dopiero z początkiem wakacji. Gminy, które chcą oszczędzić zrobią to dopiero 1 lipca.