W związku z silnym wiatrem w Zachodniopomorskiem minionej doby straż pożarna interweniowała 80 razy. Strażacy wyjeżdżali głównie do połamanych drzew i uszkodzonych dachów - poinformowała Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Odnotowano 80 zdarzeń o charakterze atmosferycznym. Najwięcej w powiecie stargardzkim (15), gryfińskim (14) i drawskim (10). Większość zdarzeń to wiatrołomy i pięć uszkodzonych dachów. Nie ma osób poszkodowanych" - poinformowała Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla całego województwa zachodniopomorskiego.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują w całym kraju / IMGW-PIB / imgw.pl / Internet



"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Miejscami burze" - przekazał IMGW.



Ostrzeżenie obowiązuje do piątku do godz. 14.