Rozpoczyna się budowa nowego dworca kolejowego w Koszalinie. Pierwszym zadaniem wykonawcy będzie organizacja placu budowy i przygotowanie dworca tymczasowego, do którego zostanie przeniesiona obsługa podróżnych na czas inwestycji. Dworzec tymczasowy będzie zlokalizowany w lokalu znajdującym się w tunelu pod aleją Armii Krajowej. Podróżni znajdą w nim poczekalnię oraz kasy biletowe.

Budowa nowego dworca kolejowego w Koszalinie jest spełnieniem naszych deklaracji złożonych mieszkańcom Pomorza Środkowego - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W całej Polsce modernizujemy i budujemy dworce, stacje i przystanki kolejowe: w ciągu ostatnich 7 lat było już ponad 850 takich obiektów. Wszystko to pokazuje, że konsekwentnie dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej - dodał minister Adamczyk.



Nowy dworzec będzie przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Oprócz wind w budynku pojawią się ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, plany dotykowe czy oznaczenia w alfabecie Braille’a. Każde z okienek kasowych będzie mieć obniżony blat, co gwarantuje komfort komunikacji z kasjerem osobom na wózkach.



Dzięki inwestycji zmieni się także najbliższe otoczenie dworca. Wyburzone zostaną garaże, a także ułożony zostanie nowy chodnik, dopasowany wyglądem do placu przed dworcem. Pojawią się stojaki na rowery oraz miejsca postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami i samochodów elektrycznych, a także zatoczka kiss&ride.



Rozbiórka i budowa nowego dworca w Koszalinie to koszt około 44 mln zł. Inwestorem zadania są Polskie Koleje Państwowe SA. Dokumentację projektową opracowała pracownia TBI Architekci z Gdańska, a wykonawcą prac budowlanych jest Alstal Bydgoszcz. Planowany termin otwarcia nowego dworca w Koszalinie dla podróżnych to koniec 2024 roku.