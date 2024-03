Wiosna obudziła ropuchy. Wraz z nimi do pracy ruszył Żabi Patrol szczecińskich leśników. Codziennie monitorują okolice jeziora Szmaragdowego i parku leśnego Klęskowowo w poszukiwaniu migrujących z lasu do wody płazów, by te pożyteczne zwierzęta nie ginęły pod kołami aut.

Leśnicy chronią migrujące ropuchy przed rozjechaniem. / Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie / Ropucha szara (bufo bufo) to gatunek chroniony, który zamieszkuje lasy. Płazy są niezwykle pożyteczne. Zjadają owady, ale potrafią zjeść i ślimaka. Dla każdego działkowca taka ropucha w ogrodzie to błogosławieństwo - mówi Krzysztof Matuszak z Lasów Miejskich w Szczecinie. Gdy tylko nadejdą nieco cieplejsze noce, gnane instynktem ropuchy zaczynają marsz z lasu do zbiorników wodnych, by złożyć tam skrzek. Można wtedy zobaczyć jak duża ropucha - samica, niesie na swoim grzbiecie jedną lub więcej mniejszych ropuch - samców. Ta droga jest jednak niebezpieczna. Wiele ropuch jest rozjeżdżanych przez samochody, zdarza się, że są rozdeptywane. Staramy się temu przeciwdziałać. W ubiegłym roku przenieśliśmy do wody ponad 1100 ropuch i to progres, bo w poprzednich latach było ich po 300-400, choć zdarzały się sezony, gdy pomagaliśmy i ponad 2000 płazów - mówi Krzysztof Matuszak. Jedna z takich tradycyjnych ropuszych tras prowadzi przez ul. Kopalnianą i tamtejszy parking, do Jeziora Szmaragdowego. Dlatego leśnicy apelują do kierowców odwiedzających tę okolicę, aby na czas wędrówek ropuch pozostawiali auta na dolnym parkingu, tuż za wiaduktem i nie przejeżdżali ulicą Kopalnianą. Docelowo, górny parking zostanie całkowicie wyłączony z użytku. Wiosną ropuchy zaczynają marsz z lasu do zbiorników wodnych, by złożyć tam skrzek / Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie / Dodatkowo, aby ograniczyć obecność ropuch na ulicy, powstaną specjalne ogrodzenia z geowłókniny, które zatrzymają płazy w bezpiecznym miejscu. Następnie, nad wodę przeniosą je pracownicy Lasów Miejskich. Ropuchy są też obecne w rejonie Goplany w Lesie Arkońskim. Tam szczególną uwagę powinni zachować przede wszystkim rowerzyści. Dużo pojawia się też w rejonie ul. Pszennej i Parku Leśnego Klęskowo. Migracje ropuch i działania z tym związane mogą potrwać do kilku tygodni. Zobacz również: Kiedy otwarcie pierwszej w Warszawie kładki pieszo-rowerowej?

