Nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka i nauka od specjalistów. Polska Fundacja Przedsiębiorczości przygotowała filmy i nagrania audio, które mają wspomóc nauczycieli w prowadzeniu zajęć przedmiotu "Biznes i Zarządzanie". Z kolei Północna Izba Gospodarcza ze Szczecina namawia pedagogów, by ci zapraszali na spotkania z młodzieżą tych, którym udało się zbudować własne firmy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wizyty praktyków czy materiały przygotowane przez ekspertów mają lekcje "Biznesu i Zarządzania" uatrakcyjnić, ale też urealnić. Nauka z podręcznika czy wiedza przekazywana przez nauczyciela to co innego niż to, co do powiedzenia ma ktoś, kto prowadzi własną działalność gospodarczą, kto założył firmę i, co ważne, z sukcesem ją rozwija.

Musimy pokazać młodym ludziom, że ekonomia, gospodarka i biznes to bardzo ciekawe tematy. Musimy zerwać ze stereotypem, że to trudne i nudne zagadnienia. Wszystko dookoła nas to ekonomia, spotykamy się z nią na każdym kroku. Chcielibyśmy zaszczepić w młodych ludziach faktor przedsiębiorczości - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie zaprasza więc zachodniopomorskie szkoły do kontaktu. Izba deklaruje, że chętnie pomoże zorganizować spotkanie ze zrzeszonym w jej strukturach przedsiębiorcą. Ma on opowiedzieć od czego zacząć, na co uważać, jakie są szanse wynikające z prowadzenia własnej firmy. Przedsiębiorcy porozmawiają z młodzieżą o ekonomii, o gospodarce, być może podpowiedzą, gdzie i jak najlepiej zarobić pieniądze.

Dla tych, którzy nie mogą zaprosić eksperta z zachodniopomorskiego ofertę ma Polska Fundacja Przedsiębiorczości, która dla wszystkich przygotowała nagrania audio, podcasty, krótkie filmy, które mają być taką skondensowaną dawką ekonomii praktycznej.

Na naszej platformie szkoleniowej znajdują się bardzo cenne materiały edukacyjne dla nauczycieli oraz dla uczniów. Podcasty, e-learningi oraz krótkie materiały video z przygotowanym przez nasz programem "Zakładamy firmę". To skondensowana wiedza o ekonomii, która będzie interesować młodych ludzi. Wszystko to jest podane w bardzo swobodnej i dynamicznej formie. Namawiamy nauczycieli do pochylenia się nad naszą propozycją, jesteśmy chętni do działania i pomocy. Platforma szkoleniowa Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości to dla nich szansa, by prowadzić ciekawe i błyskotliwe lekcje o biznesie i zarządzaniu - mówi Marcin Pawłowski, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Pierwsze lekcje już są. Pojawił się na przykład temat: krytyczna analiza umów produktów finansowych. Tam prawnik i ekspert Północnej Izby Gospodarczej tłumaczy uczniom i nauczycielom na co zwracać uwagę podpisując umowy typu kredyt, pożyczka, polisa ubezpieczeniowa.