​Niewielkie zainteresowanie zaświadczeniami uprawniającymi do zakupu taniego węgla w Szczecinie. Do urzędu miasta wpłynęło niewiele ponad 200 takich wniosków. Urzędnicy szacują, na podstawie przyznanego tzw. dodatku węglowego, że tanim opałem może być zainteresowanych nawet ponad 10 tysięcy gospodarstw domowych.

/ Shutterstock

To najlepszy moment, by złożyć wniosek o zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla po preferencyjnej cenie - mówi Paulina Łątka z Urzędu Miasta w Szczecinie. Zaświadczenia wydawane są już niemal tydzień. Do tej pory uzyskało je niewiele ponad 200 osób.

To, ile osób może być zainteresowanych zakupem taniego opału, urzędnicy szacują na podstawie tzw. dodatków węglowych. W samym Szczecinie wystąpiło o to dofinansowanie ponad 10 tysięcy gospodarstw domowych.

Czy tyle samo osób zgłosi się po zaświadczenie na zakup węgla to na razie trudno powiedzieć. Jesteśmy na to jednak organizacyjnie gotowi i apelujemy, by nie zwlekać. Teraz nie ma kolejek, złożenie wniosku trwa kilka minut, a większość zaświadczeń wydawana jest od ręki - dodaje Paulina Łątka.

Węgiel, który trafi do odbiorców w Szczecinie ma kosztować 2 tysiące złotych za tonę. Nadal jednak nie wiadomo, kiedy pierwsi klienci będą mogli go nabyć. Dystrybucją opału mają zajmować się prywatne firmy, na co dzień trudniące się handlem węglem.