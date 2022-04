600 tys. zł w puli nagród za najlepszy projekt filmu fabularnego, dokumentalnego, animowanego etiudy lub m.in. serialu na temat województwa zachodniopomorskiego, szczególnie Szczecina i Koszalina. Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film ogłosił XIV edycję konkursu na wsparcie produkcji filmowej.

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na produkcję filmową jest jej powiązanie z województwem zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecina i Koszalina poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu - informuje "Pomerania".

Konkurs został ogłoszony 12 kwietnia i potrwa do 11 maja 2022 r.

Regulamin konkursu, formularz aplikacyjny oraz wszystkie niezbędne dokumenty znaleźć można na nowej stronie internetowej ZFF Pomerania Film pod adresem www.pomeraniafilm.pl. W składzie Rady Programowej XIV Konkursu znaleźli się Joanna Pieciukiewicz, Marek Osajda i Paweł Strojek.

Jak się zgłosić?

Wniosek wraz z załącznikami w formie elektronicznej powinien zostać przesłany na adres zff@zamek.szczecin.pl. Wnioski w wersji papierowej należy składać w siedzibie Instytucji: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film, w godzinach 7:30-15:30 albo dostarczyć przesyłką pocztową rejestrowaną lub za pośrednictwem kuriera. Wyniki XIV Konkursu ogłoszone zostaną do 4 lipca 2022 roku.

Cytat W trosce o środowisko organizatorzy konkursu nieustająco zachęcają wnioskodawców do zwrócenia szczególnej uwagi na zrównoważoną produkcję filmową. Na stronie internetowej ZFF Pomerania Film znaleźć można informacje przybliżające zasady działania green filmingu. W opracowaniu tym opisane zostały zasady dotyczące zmiany produkcji filmowej na bardziej przyjazną dla środowiska naturalnego - informuje "Pomerania".

Do 2021 roku Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film dofinansował ponad 120 produkcji na kwotę ponad 5 milionów złotych. Wiele z nich odniosło sukces w kraju i poza jego granicami.

Jakie filmy powstały dzięki pomocy "Pomeranii"?

Od momentu rozpoczęcia działalności ZFF obok głośnych tytułów, jak fabularne filmy "Bilet na księżyc" Jacka Bromskiego, "Obietnica" Anny Kazejak, "Karbala" i "Lincz" Krzysztofa Łukaszewicza czy animacja "Sexy laundry/Sex dla opornych" Izabeli Plucińskiej, powstało wiele ważnych filmów dokumentalnych, przypominających postaci i niezwykle ciekawą historię regionu, m.in. "Bezsenność" Andrzeja Titkowa, znakomity dokument o Leonardzie Borkowiczu czy "Happy Olo - pogodna ballada o Olku Dobie" Marcina Macuka i Pawła Bogocza, prezentowany podczas pokazów repertuarowych w kinach w całej Polsce.

W ostatnim czasie cieszyliśmy się z krajowych i międzynarodowych sukcesów m.in. filmów "Portret Suzanne" Izabeli Plucińskiej, "Wszystko dla mojej matki" Małgorzaty Imielskiej, "Lekcja miłości" Małgorzaty Goliszewskiej i Katarzyny Matei, "We Have One Heart" Katarzyny Warzechy. Na premierę czekają zaś m.in. "Fucking Bornholm" Anny Kazejak (w polskich kinach i szerokiej dystrybucji od 6 maja 2022) oraz "Wiarołom" Piotra Złotorowicza, które już dziś otrzymały zaproszenia na znaczące festiwale filmowe.

Informacje o bieżących wydarzeniach związanych z ZFF Pomerania Film znaleźć można na stronie www.pomeraniafilm.pl oraz na stronie funduszu na Facebooku.

Harmonogram konkursu

Oto harmonogram XVI konkursu ZFF Pomerania Film:

ogłoszenie rozpoczęcia XIV Konkursu: 12 kwietnia 2022,

nabór wniosków: 12 kwietnia -11 maja 2022,

ocena formalno-rachunkowa nadesłanych wniosków: 12 maja - 1 czerwca 2022,

ocena merytoryczna przez Radę Programową ZFF: 2 czerwca - 1 lipca 2022,

ogłoszenie wyników XIV Konkursu: do 4 lipca 2022.

Donatorami konkursu są Województwo Zachodniopomorskie, Miasto Szczecin i Miasto Koszalin, a do rozdysponowania jest 600 tysięcy złotych.

Dodatkowe informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej Zamku Książąt Pomorskich.