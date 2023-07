Niemal 3-metrowe lilie-giganty kwitną w szklarniach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Naukowcy badają, jak rośliny rosną pod wpływem nanosrebra. Wyjątkowo rzadka lilia ananasowa daje natomiast nadzieję na skuteczny preparat w walce z lekoodpornymi bakteriami.

Niemal 3 metrowe lilie - giganty kwitną w szklarniach Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie. / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny /

W szklarniach Katedry Ogrodnictwa roi się od różnych roślin. Naukowcy badają, jak różne gatunki radzą sobie w zmiennych warunkach. Szukają roślin, które będą odporne na zanieczyszczenia, a jednocześnie przyczynią się do oczyszczenia środowiska. Trwają badania nad wpływem nanosrebra na wzrost głównie lilii.

Normalnie cebule lilii zaprawia się w fungicydach, które są bardzo niebezpieczne dla środowiska. My zastosowaliśmy znane z właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych nanosrebro. Wystarczyła bardzo niewielka ilość, by uzyskać zdumiewające rezultaty. Nanosrebro bardzo pozytywnie wpłynęło na wzrost roślin - mówi prof. Piotr Salachna z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT, opiekun uniwersyteckiej szklarni.

Nanosrebro stymuluje wzrost i kwitnienie tych kwiatów oraz polepsza plon cebul bez dodatkowego nawożenia i stosowania zabiegów ochronnych. Te odkrycia mogą przyczynić się do ograniczenia zużycia nawozów i fungicydów wywierających negatywny wpływ na środowisko.

W ogrodach ZUT na ul. Słowackiego 17 zakwitła w końcu wyjątkowa roślina - lilia ananasowa, nazywana także grzywiastą czy warkocznicą. Łacińska nazwa tej pięknej rośliny to Eucomis. To dziwne lilie, nie przypominające lilii. Mówimy na nie ananasowe, bo na szczycie kwiatostanu mają liście. To coś znane tylko z owoców ananasa, na których szczycie jest taka rozeta liści - opowiada prof. Salachna. Lilie ananasowe pochodzącą z południa Afryki, gdzie urzekły szczecińskiego naukowca. Postanowił sprowadzić je do szklarni ZUT.

Naukowcy badają wpływ nanosrebra na wzrost lilii, a rezultaty są imponujące. / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny /

Lilie ananasowe są niezwykle odporne, doskonale nadają się do ogrodów i na tarasy, dobrze znoszą suszę i nie chorują. Lilia ananasowa jest też cennym lekiem, wykorzystywanym przez mieszkańców Afryki. Pomaga na reumatyzm, choroby weneryczne, zabija bakterie. Jej cebule zawierają szereg związków, które wykazują działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, a także antynowotworowe. Główną grupą związków są izoflawony - tłumaczy prof. Piotr Salachna.

Naukowcy z ZUT jako jedyni w Europie badają Eucomis pod kątem doskonalenia produkcji i oceny zawartości bioaktywnych substancji, tak by cennych - z medycznego punktu składników - w uprawianych liliach ananasowych było jak najwięcej.