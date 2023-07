Legenda Pogoni Szczecin walczy o zdrowie i życie. Robert Dymkowski, jeden z najlepszych zawodników w historii drużyny zachorował. Były piłkarz poinformował, że wykryto u niego stwardnienie zanikowe boczne.

Robert Dymkowski to legenda Pogoni Szczecin. Tu strzelił najwięcej goli. / Robert Dymkowski /

Robert Dymkowski w swojej karierze piłkarskiej zdobył niemal 130 goli. Najwięcej strzelił dla Pogoni Szczecin, z którym to klubem był związany przez 12 lat. Grał na pozycji napastnika. "Dymek" to jeden z najlepszych zawodników w historii Pogoni.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem. Szkolił m.in. juniorów i żeńską drużynę w Pogoni. Na początku lipca zrezygnował z pracy z drużyną, z powodu pogarszającego się stanu zdrowia.

O diagnozie poinformował w mediach społecznościowych. Lekarze wykryli u niego ALS/SLA czyli stwardnienie zanikowe boczne. To choroba, na którą nie ma lekarstwa. Można jedynie przy pomocy leków i rehabilitacji spowolnić jej postęp.

Jeszcze kilka miesięcy temu ciężko było by mi w to uwierzyć. Choroba odebrała mi siłę rąk. Mięśnie samoistnie zaczęły zanikać. Nie jestem już w stanie samodzielnie ubrać się czy umyć, co dla mnie, jako osoby, która większość życia poświęciła sportowi - piłce nożnej jako zawodnik, trener i działacz - jest niezwykle trudne - napisał były piłkarz, przyznając, że jest obecnie osobą niepełnosprawną w znacznym stopniu.

W internecie trwa zbiórka środków na terapię spowalniającą rozwój choroby, rehabilitację oraz dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Stwardnienie zanikowe boczne to choroba, która dotyka układu nerwowego. W jej przebiegu stopniowo zanikają włókna nerwowe, odpowiedzialne za pracę mięśni. Chory cierpi na postępujący niedowład kończyn, mogą wystąpić problemy z mową czy trudności z oddychaniem. Nadal nie wiadomo co wywołuje SLA.