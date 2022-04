Kto najlepiej potrafi słuchać mieszkańców i motywować ich do działania, kto najlepiej dba o rozwój swoich miejscowości, ten ma szanse zostać Sołtysem Roku. Jeszcze przez tydzień można zgłaszać kandydatury w konkursie organizowanym przez zachodniopomorski samorząd.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Aktywne działania zachodniopomorskich sołtysów mogą zostać docenione w konkursie "Sołtys Roku" 2022. Termin zgłoszeń został wydłużony do 15 kwietnia br.

Sołtys odgrywa bardzo istotną rolę w budowaniu wizerunku i tradycji wsi - jest inspiratorem i animatorem podejmowanych przez sołectwo działań, wokół niego skupia się życie kulturalne i społeczne. Na przestrzeni dziewięciu lat, spośród setek nadesłanych do konkursu zgłoszeń, wybranych zostało dwudziestu siedmiu wyróżniających się sołtysów z Pomorza Zachodniego. Zachęcam do zgłaszania kandydatur tych wyjątkowych osób w jubileuszowej, dziesiątej już edycji konkursu - mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Plebiscyt organizowany jest po raz dziesiąty. "Sołtys Roku" 2022 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn. Na laureatów sprawujących swoją funkcję przez co najmniej cały rok 2021 oprócz tytułu, czekają trzy nagrody finansowe, każda w wysokości 6 tys. zł. Dodatkowo na 20 sołtysów czekają wyróżnienia, każde w kwocie 500 zł.

Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata mogą zgłosić: rady sołeckie, co najmniej 10 mieszkańców sołectwa, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele samorządów.