Od dzisiaj bliscy mogą spotkać się z pacjentami szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. Dotyczy to zarówno lecznicy przy ul. Arkońskiej, jak i w Zdunowie.

/ Shutterstock

Dzisiaj (15 kwietnia) Szpital Wojewódzki w Szczecinie wznawia możliwość odwiedzin chorych na większości oddziałów- informuje reporter RMF MAXXX Dawid Siwek.

Zakaz wizyt nadal będzie obowiązywał na kilku z nich. To oddziały zakaźne, intensywnej terapii i onkologiczne – we wszystkich przypadkach dotyczy to dorosłych i dzieci.

Pozostali chorzy mogą przyjmować gości, ale jedynie w określonych godzinach. W dni robocze odwiedziny są możliwe między godz. 15:00 a 17:00 a w weekendy i święta od 14:00 do 18:00.

Osoby z zewnątrz muszą być zdrowe i pamiętać o noszeniu maseczek czy dezynfekcji rąk. Co więcej, w każdej sali chorych jednocześnie mogą przebywać tylko dwie osoby odwiedzające.

Szpital wojewódzki to kolejna placówka, która umożliwia wizyty pacjentów. W ostatnich dniach takie decyzje podjęły też władze szpitali na Pomorzanach, przy Unii Lubelskiej, w Zdrojach czy MSWiA przy Jagiellońskiej.