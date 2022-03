Wypełnione po dach dwa samochody dostawcze i jeden ambulans zawiozą w najbliższych dniach kolejną pomoc medyczną na Ukrainę. Dary skompletowane zostały przez placówki ochrony zdrowia podległe samorządowi województwa zachodniopomorskiego. Trafią do Iwano-Frankowska.

Materiały opatrunkowe i dodatkowy ambulans trafia do Iwano-Frankowska. / Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego /

W transporcie przygotowanym przez Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego znajdą się materiały opatrunkowe, materiały medyczne i wyposażenie.

Dzielimy się tym co mamy, co może pomóc heroicznie walczącym Ukraińcom. Wojna trwa od dwóch tygodni, a potrzeby przy udzielaniu pomocy poszkodowanym i rannym są coraz większe. Prośby o wsparcie wciąż napływają. Z pewnością nie będzie to ostatni transport z darami, jaki w najbliższym czasie wyślemy na Ukrainę - mówi zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Wśród zgromadzonych darów są opatrunki, materiały medyczne i chirurgiczne np. strzykawki, igły, cewniki dziecięce, a także sprzęt chirurgiczny, środki dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej czy wyposażenie medyczne np. respirator oraz defibrylatory.

Dary o wartości 300 tys. zł. trafią do Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku. Stamtąd będą dystrybuowane do innych obszarów zgłaszających zapotrzebowanie na pomoc medyczną.

Wsparcie dla strony ukraińskiej przygotowano we współpracy ze Szpitalem w Gryficach, Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie, WSPR, Szpitalem "Zdroje", Szpitalem Wojewódzkim w Szczecinie i Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu.

Przekazane materiały i wyposażenie w żaden sposób nie zakłócą bieżącej działalności szpitali. Jednostki dzielą się swoimi zasobami magazynowymi, które są na bieżąco uzupełniane.

To kolejna pomoc samorządu

To nie pierwsza tego rodzaju pomoc. Kilkanaście dni temu Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego przekazał stronie ukraińskiej ambulans wypełniony środkami opatrunkowymi. Dary oszacowano na około ćwierć mln zł, z czego koszt karetki to 140 tys. zł.

W najbliższych dniach należy spodziewać się następnego transportu z pomocą. Gromadzone są kolejne sprzęty, wyposażenie medyczne i meble. Część z nich będzie dedykowana oddziałowi rehabilitacji i geriatrii jednego z ukraińskich szpitali.