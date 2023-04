Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał w poniedziałek na sześć lat więzienia Patrycję C., która udusiła swojego pięciomiesięcznego syna. Kara została nadzwyczajnie złagodzona, ponieważ w chwili popełnienia czynu kobieta miała znacznie ograniczoną zdolność rozumienia i kierowania swoim postępowaniem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Oskarżoną uznaję za winną tego, że 7 marca 2021 r. działając w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia swojego małoletniego syna, położyła go w pozycji na brzuchu, a następnie wsadziła pieluchę tetrową do ust. Chwyciła ręką za kark i przyciskała do poduszki, uniemożliwiając oddychanie, doprowadzając do niewydolności oddechowej poprzez gwałtowne uduszenie i do zgonu - przekazała sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Małgorzata Puczko.

Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał Patrycję C. na sześć lat pozbawienia wolności. Wyrok został nadzwyczajnie złagodzony.

Z powodu zaburzeń aktywności i uwagi, będących składowymi zaburzeń rozwojowych, w okresie zarzucanego czynu miała znacznie ograniczoną zdolność rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem – przekazała sędzia Małgorzata Puczko.

Do tragicznego zdarzenia doszło 7 marca 2021 roku w Szczecinie. Patrycja C. w chwili popełnienia czynu miała 26-lat, w przeszłości nie była karana sądownie.Proces odbywał się z wyłączeniem jawności.