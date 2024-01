Za kilka dni pierwsi uczniowie rozpoczną ferie zimowe. Inspekcja Transportu Drogowego będzie sprawdzać stan kierowców i autokarów, którymi na zimowy wypoczynek będą jechać dzieci. Zaplanowane wyjazdy najlepiej zgłosić już teraz, żeby nie czekać w kolejce na przyjazd patrolu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, będą prowadzili wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież do zimowych miejsc wypoczynku. Inspektorzy będą sprawdzali m.in. stan techniczny pojazdów, czas pracy i kwalifikacje kierowców oraz ich trzeźwość.

Zaplanowane wyjazdy już trzeba nam zgłaszać, bo musimy zaplanować taką służbę i ustalić logistykę, jak do wszystkich dojechać. Dlatego zachęcam gorąco, jak już mają państwo taką wiedzę, że ktoś wyjeżdża, proszę do nas zadzwonić - mówi Tomasz Krawacki, Naczelnik Wydziału Inspekcji w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Szczecinie.

Funkcjonariusze w pierwszej kolejności sprawdzą kierowcę. Czy ma wszelkie uprawnienia, czy jest trzeźwy i wypoczęty. To wbrew pozorom bardzo ważne. Kierowca niewypoczęty ma podobną percepcję jak po użyciu alkoholu lub innego środka odurzającego. Dlatego sprawdzamy czas pracy, czy za długo nie jeździł i czy miał zaplanowane wymagane odpoczynki lub przerwy - mówi Tomasz Krawacki, z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie.

Sprawdzany jest też stan techniczny autokaru, układ hamulcowy, układ kierowniczy, czy nie ma wycieków płynów. Funkcjonariusze mogą też przy pomocy dymometru sprawdzić, czy autokar nie emituje zbyt wielu spalin.

Choć z roku na rok przypadków podstawiania przez organizatorów wyjazdów niesprawnych technicznie pojazdów jest coraz mniej, to nadal się one zdarzają. Paradoksalnie osoby, które zgłaszają nam chęć przeprowadzenia takiej kontroli mają później pretensje, gdy nie dopuszczamy autokaru do dalszej jazdy, bo dziecko gdzieś potem nie zdąży. Zawsze wtedy tłumaczymy, że najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo tego dziecka. Że chcielibyśmy, żeby bezpiecznie wyjechało i wróciło do domu - dodaje Tomasz Krawacki.

Na początek, od najbliższego weekendu, na ferie udają się uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.