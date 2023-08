Zmiany parkingowe w Szczecinie. Strefa Zamieszkania Stare Miasto przechodzi do historii. Od 1 września na szczecińskiej starówce i w rejonie placu Orła Białego działać zaczną Płatne Parkingi Niestrzeżone. Przepisy dotyczące stref zamieszkania uchylił sąd administracyjny. Dla mieszkańców oznacza to spore zamieszanie.

Spore zamieszanie czeka mieszkańców Starego Miasta w Szczecinie. / Aneta Łuczkowska, RMF FM / RMF FM - reporter

Od 1 września 2023 Strefę Zamieszkania Stare Miasto zastąpią dwa Płatne Parkingi Niestrzeżone: Płatny Parking Niestrzeżony Plac Orła Białego i Płatny Parking Niestrzeżony Dolny Taras.

W rejonie Placu Orła Białego opłata za postój wyniesie 2,50 zł za każde rozpoczęte 15 minut. / NiOL Szczecin /

Pierwszy obejmie ulice Staromłyńską i Koński Kierat. Drugi: ulice Wielka Odrzańska, Sienna, Rynek Sienny, Osiek, Rynek Nowy, Mała Odrzańska, Opłotki, Kurza Stopka, Targ Rybny, Środowa i Kłodna.

Parkingi różnią się nie tylko nazwą i lokalizacją. W rejonie Placu Orła Białego opłata za postój wyniesie 2,50 zł za każde rozpoczęte 15 minut. To będzie najdroższy parking w mieście. Z kolei na Dolnym Tarasie opłata za postój ma wynosić 1,50 zł za każde rozpoczęte 15 minut.

W przeciwieństwie do pozostałych szczecińskich PPN-ów, które zlokalizowane są chociażby koło urzędu miasta czy pod Trasą Zamkową, parkingi na Starym Mieście będą płatne przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8-22.

Na Dolnym Tarasie opłata za postój ma wynosić 1,50 zł za każde rozpoczęte 15 minut. / NiOL Szczecin /

Dla mieszkańców oznacza to spory galimatias. Do tej pory mogli wykupić karty parkingowe, które pozwalały im zostawić samochód pod domem bez konieczności odwiedzania parkomatu. Od września te dokumenty tracą ważność. Mieszkańcy za postój będą musieli zapłacić drugi raz, chyba że zdecydują się pozostawić auto na parkingu pod Trasą Zamkową. Tam będą honorowane karty mieszkańca likwidowanej Strefy Zamieszkania Stare Miasto. Co istotne wchodzące od piątku abonamenty PPN na parkingu pod Trasą Zamkową działać już nie będą.

Jak informuje spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne, która zarządza strefą płatnego parkowania w Szczecinie, zwrot opłaty za Kartę Stare Miasto może nastąpić przed upływem jej ważności na pisemny wniosek posiadacza Karty w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu uprawnienia.

Urzędnicy nie pomyśleli jeszcze o jednym. Abonamenty dla mieszkańców, którzy chcą parkować auta na nowych PPN-ach nie pokrywają się. To znaczy jeśli ktoś zapłaci za parkowanie na ul. Koński Kierat, nie będzie mógł w ramach tej abonemantu zostawić auta na tzw. Dolnym Tarasie. Prezydent miasta zapowiedział jednak zmiany w tym zakresie.

Ceny nowych abonamentów pozostają bez zmian. Mieszkańcy za pół roku parkowania zapłacą 180 zł, a 360 zł za cały rok.

Za brak opłaty, postój poza wyznaczonym miejscem lub przekroczenie czasu postoju dla dostawców ma skutkować opłatą dodatkową w wysokości 200 zł.

Spółka NiOL rozpoczęła akcję ulotkową na Starym Mieście, informującą o zmianach, a skierowaną do mieszkańców i gości. Ulotki wrzucane są do skrzynek na listy i wkładane za wycieraczki samochodów.